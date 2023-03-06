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Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkının ilk karesi
Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkının ilk karesi ortaya çıktı.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-03-2023 13:31
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Hande Erçel’in “Beni kendi hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok” diye yalanladığı ilişki belgelendi.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Paris tatili dönüşü görüntülendi. Bu aşk Hande fanlarını ikiye böldü: “İki ay sonra biter”, “Çok yakışmışlar aşkları uzun sürer.”
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