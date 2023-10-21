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Haluk Levent Gazze için harekete geçti

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Gazze ve Lübnan Belediye Başkanları ile insani yardımların teslimi ve kentlerin ihtiyaçları hakkında görüşmek üzere buluştu. Görüşmenin sonrasında, Haluk Levent sosyal medya hesabından bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Haluk Levent Gazze için harekete geçti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2023 10:15

Sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarıyla ilgili olarak Gazze Belediye Başkanı Yehia Al Sarraj ile bir görüşme gerçekleştirdi. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardımların ulaşamadığını, kentte elektrik ve su kesintilerinin yaşandığını ve konvoylara izin verilmesinin beklendiğini aktardı.

 

Levent, görüşme sırasında Lübnan Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadie ve Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Orta Doğu Teşkilatı temsilcilerinin de bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze halkının zorlu bir durumla karşı karşıya olduğunu ve Türkiye'nin Gazze halkının yanında olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Yardım konvoylarının izin aldığında haber vereceklerini de ekledi.

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