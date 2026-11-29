Haluk Bilginer’in söylediği “Türkiye sineması diyelim mi ona? Türk sineması bana doğru gelmiyor” sözleri yeniden gündeme gelince sanat dünyasında tartışma büyüdü. Konuyla ilgili görüşünü açıklayan isimlerden biri de Zülfü Livaneli oldu. Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk olan Livaneli, hem millet kavramı hem edebiyatın hangi isimle anılması gerektiği konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Herkes Türk Irkından Olmak Zorunda Değil”

Haluk Bilginer’in sözleri üzerinden başlayan tartışmaya değinen Livaneli, Atatürk’ün millet tanımını hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halkın millet aşamasına geldiğinde Türk milleti olarak tanımlandığını söyleyen usta sanatçı, herkesin Türk ırkından olmak zorunda olmadığını ancak milletin Türk milleti olduğunu savundu.

Livaneli, bu kavramların birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirterek konuya ilişkin düşüncelerini açıkça dile getirdi.

“Türkçe Edebiyat” Tanımına Tepki Gösterdi

Sohbet sırasında edebiyat konusuna da giren Livaneli, eserlerin yazarların etnik kökenlerine göre değil hangi dilde yazıldığına göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Türkçe edebiyat saçma sapan bir şey bu ya” diyerek tepki gösteren Livaneli, Türkçe yazılan eserlerin Türk edebiyatına, Kürtçe yazılan eserlerin Kürt edebiyatına, Ermenice yazılan eserlerin ise Ermeni edebiyatına ait olduğunu ifade etti.

Yaşar Kemal Örneğiyle Görüşünü Anlattı

Livaneli, düşüncesini anlatırken usta yazar Yaşar Kemal’i de örnek gösterdi. Kürt kökenli olan Yaşar Kemal’in Türkçe eserler kaleme aldığını hatırlatan Livaneli, onu Türk edebiyatının en büyük isimlerinden biri olarak değerlendirdi.

Ünlü sanatçı, edebiyat ve kimlik kavramlarının birbirine karıştırılmasının insanların kafasını karıştırdığını söyleyerek tartışmaya ilişkin görüşlerini noktaladı. Bilginer’in sözleriyle başlayan tartışma, Livaneli’nin açıklamalarıyla yeniden gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi.