Hakan Sabancı Hande Erçel Çifti 30 Milyon TL'yi Yaktılar

Hakan Sabancı Hande Erçel aşkı 9 aydır birlikte. Erçel'in aileye girip girmediği hala konuşuladursun, ünlü çift yazı tatille bitirmek üzere. Paris, Finlandiya, Danimarka, Milano, Floransa, Cannes, Portofino, Yunan adaları ve New York’a yaz boyunca tatile giden ünlü çift, bu yaz tatili için 30 milyon TL harcadıkları iddia ediliyor.

Kerem Bürsin ile aşkını noktalaması sonrasında bir ara Kaan Yıldırım ile adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, aradığı aşkı Hakan Sabancı'da bulmuşa benziyor.

Sevgilisi Hakan Sabancı ile ülke ülke gezen Hande Erçel, yeni dizi çekimleri için ülkeye döndü ve iş başı yaptı.

Ünlü çift ile alakalı yazı yazan Bülent Cankurt köşesinde ''Dün gittiğim restoranda, arka masamda oturanların, Hande Erçel'in New York'ta kışlık gardırobunu düzdüğü, faturayı da Hakan Sabancı'nın ödediği haberimi konuştuklarını duyunca kulak kesildim. Benim haberimle birlikte, aşıkların basına yansıyan tatillerini sıralayıp 'Hakan Sabancı bu tatiller için en az 30 milyon lira harcamıştır' dedi