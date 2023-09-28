Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan son dönemde magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Bu nedenle, onun kim olduğu ve aralarındaki yaş farkı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil arasında kaç yaş var?

Gülseren Ceylan Kimdir?

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olan Gülseren Ceylan, 26 yaşındadır. Kendisi hakkında yapılan yanlış bilgilendirmeler üzerine bir magazin programına telefonla bağlanarak düzeltme yapmıştır: "Öncellikle ben 24 değil, 26 yaşındayım. Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine tamamen uyduğumu düşünüyorum." dedi. Gülseren Ceylan, ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulunarak, Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir ilişkisi olduğunu, Erbil'in ailesinin de bu ilişkiden haberdar olduğunu belirtti. "Mehmet Ali Erbil'i tanıyan herkes onun ne kadar etkileyici bir insan olduğunu bilir. İlişkimizin maddiyatla hiçbir ilgisi yok. Onun yanında çok mutlu olduğumu, hayatımda hiç olmadığım kadar mutlu olduğumu söyleyebilirim. İnsanların ne dediği benim için önemli değil." ifadelerini kullandı.

Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil Arasında Kaç Yaş Fark Var?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile sevgilisi Gülseren Ceylan arasında tam 40 yaş fark bulunmaktadır. Erbil, Gülseren Ceylan'a doğum gününde romantik bir sürpriz yaparak evlenme teklifinde bulunmuştur.

Bu ikili, yaş farklarına rağmen birlikte oldukça mutlu görünüyor ve birbirlerine duydukları sevgiyle dikkat çekiyorlar.