Advert

Gülben Ergen'e anlamlı ödül

Gülben Ergen kurucu başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile 50 anaokulu yaptırdı. Bu çalışmaları 10. Golden Awards’da ödüllendirilen Ergen, törende yaptığı konuşmada “Gazze’ye Özgürlük” dedi…

Gülben Ergen'e anlamlı ödül
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-11-2023 13:19

Yaptığı müzik çalışmaları kadar, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Gülben Ergen 2010’da başlattığı Çocuklar Gülsün Diye kampanyasını devam ettirmiş, Çocuklar Gülsün Diye Derneği’ni kurmuştu.

12 yıldır faaliyetlerine devam eden dernek Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Toplamda 50 anaokulunu ülkemize kazandıran, binlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye oyuncak ve kırtasiye sağlayan Çocuklar Gülsün Diye Derneği ve Gülben Ergen anlamlı bir ödüle layık görüldü.

Dün akşam ülkemizin en prestijli ödül törenlerinden 10. Golden Palm Awards’da ödüller sahiplerini buldu. Gülben Ergen 12 senedir kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Derneği adına yaptığı çalışmalarla kazandığı ödülü Orhan Gencebay’ın elinden aldı.

Üzerinde #freegaza (Gazze’ye Özgürlük) yazan simsiyah bir elbise giyen Gülben Ergen yaptığı konuşmada “45 günde 5 binden fazla çocuğun yaşama hakkı ellerinden alınarak, acımasızca öldürüldü. Ne olur buna dur demek için biz elimizden gelenin fazlasını yapalım” dedi. Bu sözler dakikalarca alkışlandı.

Benzer Haberler
Hazal Kaya'dan duygulandıran veda paylaşımı! Hazal Kaya'dan duygulandıran veda paylaşımı! "Ağlıyorum sadece"
Oğuzhan Koç'un Amsterdam tatili Oğuzhan Koç'un Amsterdam tatili
Hande Ataizi: ‘Evlenmeyi düşünmüyorum’ Hande Ataizi: ‘Evlenmeyi düşünmüyorum’
Hande Doğandemir doğum gününü otizmli çocuklara armağan etti Hande Doğandemir doğum gününü otizmli çocuklara armağan etti
Fikret Kuşkan'ın isyanı: Bunlar topluma hiçbir şey vermez Fikret Kuşkan'ın isyanı: Bunlar topluma hiçbir şey vermez
Göğüslerini çarşafla zor kapattı: Eleştiri oklarının hedefi oldu Göğüslerini çarşafla zor kapattı: Eleştiri oklarının hedefi oldu
ÇOK OKUNANLAR
Yabani'nin Alaz'ı Bertan Asllani'nin eşi bakın kim çıktı? Selena'nın yıldız ismiymiş...
  • 18-11-2023 09:33

Yabani'nin Alaz'ı Bertan Asllani'nin eşi bakın kim çıktı? Selena'nın yıldız ismiymiş...

Göğüslerini çarşafla zor kapattı: Eleştiri oklarının hedefi oldu
  • 18-11-2023 14:20

Göğüslerini çarşafla zor kapattı: Eleştiri oklarının hedefi oldu

Fatih Altaylı yazdı: Patlak lastik Michelin
  • 14-11-2023 19:18

Fatih Altaylı yazdı: Patlak lastik Michelin

Kısmetse Olur Ayça Ekin Beğen'in son hali şaşırttı!
  • 16-11-2023 18:57

Kısmetse Olur Ayça Ekin Beğen'in son hali şaşırttı!

Galatasaray'dan, TFF'ye Süper Kupa başvurusu
  • 17-11-2023 17:50

Galatasaray'dan, TFF'ye Süper Kupa başvurusu