Gülben Ergen'e anlamlı ödül

Yaptığı müzik çalışmaları kadar, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Gülben Ergen 2010’da başlattığı Çocuklar Gülsün Diye kampanyasını devam ettirmiş, Çocuklar Gülsün Diye Derneği’ni kurmuştu.

12 yıldır faaliyetlerine devam eden dernek Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Toplamda 50 anaokulunu ülkemize kazandıran, binlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye oyuncak ve kırtasiye sağlayan Çocuklar Gülsün Diye Derneği ve Gülben Ergen anlamlı bir ödüle layık görüldü.

Dün akşam ülkemizin en prestijli ödül törenlerinden 10. Golden Palm Awards’da ödüller sahiplerini buldu. Gülben Ergen 12 senedir kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Derneği adına yaptığı çalışmalarla kazandığı ödülü Orhan Gencebay’ın elinden aldı.

Üzerinde #freegaza (Gazze’ye Özgürlük) yazan simsiyah bir elbise giyen Gülben Ergen yaptığı konuşmada “45 günde 5 binden fazla çocuğun yaşama hakkı ellerinden alınarak, acımasızca öldürüldü. Ne olur buna dur demek için biz elimizden gelenin fazlasını yapalım” dedi. Bu sözler dakikalarca alkışlandı.