Gözyaşlarına Boğulacak: Sıradanlığı Geride Bırakan Ağlayan Pasta Tarifi!

Gözyaşlarına Boğulacak: Sıradanlığı Geride Bırakan Ağlayan Pasta Tarifi!

Gözyaşlarına Boğulacak: Sıradanlığı Geride Bırakan Ağlayan Pasta Tarifi!
KADIN
Yayın Tarihi : 17-12-2023 13:45

Mutfakta bir sihirbaz gibi hissetmek istiyor musunuz? İşte size, herkesin tarifini isteyeceği, gözyaşlarına boğulacak lezzetli bir ağlayan pasta tarifi! Bu tatlı, sadece damakları değil, gözleri de kamaştıracak. Şimdi, bu büyülü pastanın sırlarını birlikte keşfedin.

Malzeme Miktar
Yumurta 3 adet
Toz Şeker 1 su bardağı
Süt 1 kahve fincanı
Sıvı Yağ 1 kahve fincanı
Kabartma Tozu 1 paket
Kakao 2 yemek kaşığı
Un 1,5 su bardağı
Soğuk Süt 1,5 su bardağı
Krem Şanti 2 paket
Bitter Çikolata 40 gram (ya da sütlü çikolata)
Çikolata Sosu 1 paket

Tarif:

  1. Yumurta ve toz şekeri iyice köpürene kadar çırpın.
  2. Sırasıyla süt, sıvı yağ, kakao, un ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın.
  3. Yağlanmış bir borcamın içine hamuru dökün ve 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin.
  4. Fırından çıkan sıcak pastaya kürdan yardımıyla delikler açın ve soğuk sütü üzerine gezdirin.
  5. Krem şantiyi çırpın ve tamamen soğuyan pastanın üzerine eşit şekilde yayın. Pastayı dolaba kaldırın.
  6. Çikolata sosunu hazırlayın ve soğuyan sosu pastanın üzerine dökün. Dolapta 4-5 saat dinlendirin.
Benzer Haberler
Annelik Sırlarıyla Özel Nostaljik Bir Lezzet: Sımsıcak Anne Kurabiyesi! Annelik Sırlarıyla Özel Nostaljik Bir Lezzet: Sımsıcak Anne Kurabiyesi!
AysunKaba X AybikeStil: Zamansız kapsül koleksiyonunun lansmanından çok özel... AysunKaba X AybikeStil: Zamansız kapsül koleksiyonunun lansmanından çok özel...
Kadınlar oyladı: İdeal penis boyu belli oldu Kadınlar oyladı: İdeal penis boyu belli oldu
2024 yılında bu burçlar yaşadı: Paraya para demeyecekler 2024 yılında bu burçlar yaşadı: Paraya para demeyecekler
'Kocam seks karşılığı 500 TL veriyor, striptiz yaptırıyor' 'Kocam seks karşılığı 500 TL veriyor, striptiz yaptırıyor'
Toksik Ebeveynlik Çocukları Nasıl Etkiliyor? Toksik Ebeveynlik Çocukları Nasıl Etkiliyor?
ÇOK OKUNANLAR
“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor
  • 13-12-2023 11:14

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...
  • 13-12-2023 11:44

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı
  • 15-12-2023 13:06

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı

Yapı Kredi Bankası Haber Verdi: Emekli Maaşlarına Bu Hafta İçinde 9000 TL Fazla Yatıracak!
  • 17-12-2023 13:36

Yapı Kredi Bankası Haber Verdi: Emekli Maaşlarına Bu Hafta İçinde 9000 TL Fazla Yatıracak!

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!
  • 15-12-2023 17:27

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!