Gözyaşlarına Boğulacak: Sıradanlığı Geride Bırakan Ağlayan Pasta Tarifi!

Mutfakta bir sihirbaz gibi hissetmek istiyor musunuz? İşte size, herkesin tarifini isteyeceği, gözyaşlarına boğulacak lezzetli bir ağlayan pasta tarifi! Bu tatlı, sadece damakları değil, gözleri de kamaştıracak. Şimdi, bu büyülü pastanın sırlarını birlikte keşfedin.

Malzeme Miktar Yumurta 3 adet Toz Şeker 1 su bardağı Süt 1 kahve fincanı Sıvı Yağ 1 kahve fincanı Kabartma Tozu 1 paket Kakao 2 yemek kaşığı Un 1,5 su bardağı Soğuk Süt 1,5 su bardağı Krem Şanti 2 paket Bitter Çikolata 40 gram (ya da sütlü çikolata) Çikolata Sosu 1 paket

Tarif: