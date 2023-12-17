Gözyaşlarına Boğulacak: Sıradanlığı Geride Bırakan Ağlayan Pasta Tarifi!

Mutfakta bir sihirbaz gibi hissetmek istiyor musunuz? İşte size, herkesin tarifini isteyeceği, gözyaşlarına boğulacak lezzetli bir ağlayan pasta tarifi! Bu tatlı, sadece damakları değil, gözleri de kamaştıracak. Şimdi, bu büyülü pastanın sırlarını birlikte keşfedin.
|Malzeme
|Miktar
|Yumurta
|3 adet
|Toz Şeker
|1 su bardağı
|Süt
|1 kahve fincanı
|Sıvı Yağ
|1 kahve fincanı
|Kabartma Tozu
|1 paket
|Kakao
|2 yemek kaşığı
|Un
|1,5 su bardağı
|Soğuk Süt
|1,5 su bardağı
|Krem Şanti
|2 paket
|Bitter Çikolata
|40 gram (ya da sütlü çikolata)
|Çikolata Sosu
|1 paket
Tarif:
- Yumurta ve toz şekeri iyice köpürene kadar çırpın.
- Sırasıyla süt, sıvı yağ, kakao, un ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın.
- Yağlanmış bir borcamın içine hamuru dökün ve 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin.
- Fırından çıkan sıcak pastaya kürdan yardımıyla delikler açın ve soğuk sütü üzerine gezdirin.
- Krem şantiyi çırpın ve tamamen soğuyan pastanın üzerine eşit şekilde yayın. Pastayı dolaba kaldırın.
- Çikolata sosunu hazırlayın ve soğuyan sosu pastanın üzerine dökün. Dolapta 4-5 saat dinlendirin.