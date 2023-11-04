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Gönül Dağı 113. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

TRT 1'in gözde dizisi Gönül Dağı'nın 113. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Taner ve Selma'nın ilişkisi, kasabada dalgalar yaratırken, Veysel ve kızının yangından kurtulma mücadelesi duygusal anlar yaşattı.

Gönül Dağı 113. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-11-2023 23:59

TRT 1'in gözde dizisi Gönül Dağı'nın 113. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Taner ve Selma'nın ilişkisi, kasabada dalgalar yaratırken, Veysel ve kızının yangından kurtulma mücadelesi duygusal anlar yaşattı.

Anadolu'nun sıcak hikâyelerini ekrana taşıyan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleriyle TRT 1'de izleyicisiyle buluşmayı sürdürüyor. Başrollerinde Berk Atan ve Melis Sevinç gibi isimlerin olduğu dizi, geçen bölümde izleyenleri kahkaha ve gözyaşlarına boğdu. Yeni bölümün ne getireceğini merak eden izleyiciler, fragman arayışına girdi.

TRT 1 Gönül Dağı'nda Neler Yaşandı?

Gönül Dağı'nın son bölümünde kasabanın duygusal dinamikleri, Taner ve Selma'nın ilişkisinin kasaba tarafından öğrenilmesiyle sarsıldı. Yaşanan bu olaylar ve evde çıkan yangın ile Veysel ve kızının başı dertte. Gelecek bölümün detayları ve fragman arayışları ise heyecanı artırıyor.

Gönül Dağı'nın Yeni Bölüm Fragmanı Nereden İzlenebilir?

Dizi severler, Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanına ulaşmak için TRT 1'in resmi internet sayfasını ve ilgili bağlantıları kullanabilir.

Gönül Dağı 113. Bölümde Seyircileri Neler Bekliyor?

TRT 1'in beğeniyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nda bu hafta, Döndü ve Halime'nin Hüseyin için kasabadan bulduğu kişi, Ramazan ve Asuman üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Rıfat'ın ek iş olarak çalışmaya başladığı un fabrikasında başına gelecekler ise şimdiden merak konusu.

Gönül Dağı 112. Bölüm Özeti

Kasabanın gözde dizisi Gönül Dağı'nın geçen bölümünde, Zafer'in Fazıl'a karşı aldığı intikam ve Veysel'in yangında kızını kurtarma çabası izleyicileri ekran başına kilitledi.

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