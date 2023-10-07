Gönül Dağı 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı'nın 109. Bölüm Fragmanı Merakla Bekleniyor. Gönül Dağı dizisinin 109. bölüm fragmanı, diziye olan ilgiyi artırıyor. Fizyoterapi seansında Veysel'in karşılaştığı olaylar merak konusu olmuştur. TRT 1'de her Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, son bölümde Veysel'in fizyoterapi sürecini işliyor. Bu bölümde Berk Atan ve Yavuz Sepetçi'nin başarılı performanslarıyla dikkat çeken dizi, fragmanıyla izleyicilere neler sunacağını merak ettiriyor.

Veysel'in Fizyoterapi Macerası

Gönül Dağı dizisinin son yayınlanan bölümünde Veysel, fizyoterapi sırasında bir çocukla karşılaşır. Bu çocuğun hayalini gerçekleştirmesi için amcaoğullarından destek almak istemesi dikkat çeker.

Gönül Dağı 109. Bölüm Fragmanında Ne Var?

Geleneksel asker eğlencesi, bu fragmanda ön plana çıkıyor. Taner, Selma'yı mutlu edebilmek için yeni bir girişimde bulunacak. Ramazan ise Veysel'in ricasını yerine getirmek için uğraş verirken, Asuman'la arasında neler olacak?

Gönül Dağı Ne Zaman Yayınlanacak?

Gönül Dağı'nın 109. bölümü, 14 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Gönül Dağı'nın yeni bölümü izleyenleri duygusal bir yolculuğa çıkaracak gibi görünüyor. Veysel'in yaşadığı değişiklikler, asker eğlencesindeki sürprizler ve Taner ile Ramazan'ın özel anları merakla beklenen detaylardan sadece birkaçı. Gönül Dağı'nın bu bölümünde neler olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.