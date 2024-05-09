Gebelikte ağız ve diş sağlığına dikkat

Kadınların ağız ve diş sağlığının erkeklerden farklı olmasının en büyük nedeni kadınlarda östrojen hormonunun hâkimiyeti ve değişimi olarak biliniyor. Ayrıca kadınlarda kemik yapısının yoğunluğunun erkeklerden farklı olması da dişleri saran ve koruyan kemiği etkiliyor. Bütün bu durumlar düzenli diş hekimi kontrolleri ile düzenlenebiliyor.
C VİTAMİNİ DİŞ ETLERİNİ KORUYOR
Gebelik döneminde her ay mevcut değişimler, direkt diş ve diş eti sağlığını etkiliyor. Ağız ve diş sağlığını korumak adına beslenme alışkanlıkları ve diş dostu bir takım ürünleri kullanmanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan, Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu “Ada çayı, yeşil çay, elma, çilek ve kivi gibi besinler dişin yüzeyinde temizleyici bir görev üstleniyor. Diş etlerini koruyan en önemli vitamin C vitaminidir. C vitaminin içerdiği asit nedeniyle, meyve ve sebze tüketiminin ardından diş fırçalarken kullanılan macunun asit dengeleyici olması çok önemlidir. Meyve ve sebze, özellikle çiğ sebzeler salata olarak tüketildiğinde içerisindeki sirke ve limon diş minelerini aşındırır. Kadın ağız ve diş sağlığını korumada etkin olan yiyecek ve içecekler bunlardır. Ayrıca diş fırçası ve macun seçimi de kadınlarda gebelik döneminde kendi diş boyutlarına göre olmalıdır” ifadelerini kullandı.