Garanti BBVA, 1 – 31 Mart Arasında Emekliye 7500 TL'ye Kadar Nakit Ödeme!

Garanti BBVA, 1 – 31 Mart Arasında Emekliye 7500 TL'ye Kadar Nakit Ödeme!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-02-2024 08:43

Garanti BBVA, 1 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak özel bir kampanya ile emekli vatandaşlara sesleniyor. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşınızı Garanti BBVA’ya taşıyarak 7.500 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra, ek olarak kredi kartı harcamalarınıza 1.000 TL bonus kazanma fırsatını sunuyor.

Emeklilere Özel Avantajlar

Garanti BBVA, emekli vatandaşlar için tasarlanmış bu kampanya ile finansal anlamda rahat bir nefes almanızı sağlıyor. İşte bu kampanyadan yararlanmanın sizin için getireceği bazı avantajlar:

Nakit Promosyon

Emekli maaşınızı Garanti BBVA’ya taşıdığınızda, 7.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanma şansı elde ediyorsunuz. Bu promosyon, maaşınızı Garanti BBVA’ya taşıdığınızda hemen hesabınıza yansıtılıyor, böylece hızlıca kullanabilirsiniz.

Kredi Kartı Bonusu

Ayrıca, kampanya kapsamında kredi kartı harcamalarınıza da 1.000 TL bonus kazanma fırsatı sunuluyor. Bu bonus, kredi kartı harcamalarınızı artırarak daha fazla avantaj elde etmenizi sağlıyor.

Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Garanti BBVA’nın sunduğu bu özel kampanyadan yararlanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit:

  1. Emekli maaşınızı Garanti BBVA’ya taşıyın.
  2. Kredi kartı başvurunuzu yapın ve kartınızı kullanmaya başlayın.
  3. Nakit promosyonunuzun ve kredi kartı bonusunuzun keyfini çıkarın.
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