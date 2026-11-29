Oyuncu çift Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, Arnavutköy’de objektiflere takıldı. Bir mekândan birlikte çıkarken görüntülenen ikili, çevredeki muhabirlerin de dikkatini çekti. Son dönemde özel hayatlarıyla merak edilen çift, karşılarına çıkan gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı ancak sohbeti de fazla uzatmak istemedi.

Mekân çıkışında kameraları fark eden Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, araçlarına doğru ilerlerken kısa bir açıklama yaptı. İkilinin o sırada oldukça aceleci olduğu gözlerden kaçmadı.

“Arabaya Geçmemiz Lazım Trafik Olacak”

Muhabirlerin sorularına karşılık çift, “Arabaya geçmemiz lazım, trafik olacak” diyerek kibarca sohbeti sonlandırmak istedi. Özellikle İstanbul trafiğini düşününce bu cümle pek de yabancı gelmedi. Görünüşe göre ikili, daha fazla oyalanmadan yollarına devam etmeyi tercih etti.

Ancak gazetecilerin asıl merak ettiği konu elbette ilişkileriydi. Birlikte görüntülenen çiftin aşk hayatında her şeyin yolunda olup olmadığı sorulunca Furkan Andıç’tan kısa ama dikkat çeken bir yanıt geldi.

Furkan Andıç’tan Kısa ve Net Yanıt

İlişkilerinin nasıl gittiği sorulan Furkan Andıç, “Her şey yolunda, çok teşekkür ediyoruz” diyerek merak edilen konuya açıklık getirdi. Ünlü oyuncunun bu sözleri, çiftin birlikteliğinde herhangi bir sorun olmadığı mesajı olarak yorumlandı.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, özel hayatlarını göz önünde yaşamayı pek tercih etmeyen isimlerden. Bu nedenle birlikte görüntülendiklerinde yaptıkları kısa açıklamalar bile hayranlarının ilgisini çekiyor.

Arnavutköy’deki bu karşılaşmada da uzun uzun konuşmasalar da verdikleri mesaj oldukça net oldu: İkili cephesinde şimdilik her şey yolunda görünüyor.