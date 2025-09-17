Fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödedi mi? Seda Bakan’dan Jennifer Lopez iddialarına esprili yanıt

Jennifer Lopez Antalya’da Sahne Aldı

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, “Up All Night Live In 2025” turnesi kapsamında temmuz ayında Antalya’da konser verdi. Özel performansı, dans ekibi ve hit şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Konseri sanat, spor, iş ve cemiyet hayatından birçok isim takip etti. Sahnedeki enerjisiyle hayranlarını büyüleyen Lopez’in kulisinde çekilen fotoğraflar da gündem oldu.

İddialar Gündem Yarattı

Konserin ardından sosyal medyada ilginç bir söylenti dolaşmaya başladı. İddiaya göre Jennifer Lopez, kuliste fotoğraf çekilmek isteyenlerden 1 milyon TL talep etti. Bu ücreti ödeyenler arasında başarılı oyuncu Seda Bakan’ın da olduğu konuşuldu. Bakan, konser sonrası paylaştığı; “Yeni kankam, hastasıyım” notuyla yaptığı paylaşım iddiaları daha da güçlendirdi. Ancak konu uzun süre magazin gündemini meşgul etse de netlik kazanmadı.

Seda Bakan’dan Net ve Esprili Açıklama

Ünlü oyuncu geçtiğimiz akşam reklam yüzü olduğu markanın davetinde objektiflere yansıdı. Kendisine yöneltilen sorulara samimi bir şekilde yanıt veren Seda Bakan, iddiaları güler yüzle karşıladı. Bakan; “Vermem, zaten öyle bir şey yok ki” diyerek hem konuyu netleştirdi hem de hayranlarını gülümsetti.

İddialara Son Nokta

Seda Bakan’ın açıklamasıyla birlikte 1 milyon TL söylentisi de boşa çıkmış oldu. Başarılı oyuncu, esprili tavrıyla iddiaları sonlandırırken magazin gündemine de eğlenceli bir not düştü. Bu açıklama sosyal medyada hızla yayıldı ve hayranlarından büyük destek aldı.