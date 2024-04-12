Fatma Turgut'tan Can Bonomo imzalı yeni şarkı

Fatma Turgut, konserlerde hayranlarıyla buluşmak için bir şehirden diğerine koşarken, yoğun programı arasında stüdyoya girerek yeni müzik çalışmalarına devam ediyor. Turgut'un Can Bonomo imzalı yeni şarkısı 'Dönmem Ona', geçmiş aşklarının gölgesinden kurtulamayanların duygularına tercüman oluyor.

Fatma Turgut'tan Can Bonomo imzalı yeni şarkı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 12-04-2024 10:05

Fatma Turgut, kış boyunca farklı şehirleri dolaşarak hayranlarıyla buluştuğu kapalı gişe konserlerinin yanı sıra stüdyoda yeni şarkıları üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı Can Bonomo imzalı "Dönmem Ona" adlı yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Şarkının söz ve müziği Can Bonomo'ya, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Klibi ise Ecem Gündoğdu tarafından çekildi.

"Dönmem Ona"da Fatma Turgut, defalarca ayrılıp barışılan ve uzatmalı ilişkilere gönderme yapıyor, kesin bir şekilde bu sefer dönmeyeceğini vurguluyor. Şarkı, "Geçti kaç ayrı ayrılık üstümüzden/Kim suçlu giden mi geride kalan mı?/Kaçtı, kaçıncı uçurtma bak elimizden/Kim suçlu ipi göğe salan mı?/Tak etti yıldım ah canımdan/Okları fırladı bak yayından/Dönmem ona geriye" sözleriyle dikkat çekiyor.

Dijital platformlarda yayınlandıktan sonra kısa sürede hızla yükselen "Dönmem Ona", hala eski aşklarının yaralarından ve travmalarından kurtulamayan birçok kişinin duygularına tercüman oldu. Artık şarkıyı dinleyicilere emanet eden Fatma Turgut'un yeni gündeminde ise Avrupa turnesi bulunuyor. Turneye sıkı bir şekilde hazırlandığını belirten Turgut, önümüzdeki günlerde turnenin startını verecek.

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