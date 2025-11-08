Fatih Ürek Yoğun Bakımda: Ablaları Hastanede Miras Kavgasına mı Tutuştu?

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, ablaları Selvi ve Nurgül'ün miras kavgasına tutuştuğu iddia edildi. Menajeri tartışmayı doğruladı, mirası yalanladı.

Yayın Tarihi : 08-11-2025 10:22

Evinde kalp krizi geçirip hastanelik olan ünlü şarkıcı Fatih Ürek için umutlu bekleyiş sürüyor. 59 yaşındaki Ürek, hala yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Bu sırada Ürek'in ablaları Selvi ve Nurgül'ün hastane koridorlarında miras kavgasına tutuştukları iddia edildi. Bu durum, bazı ünlülerin de şahit olduğu bir tartışma yarattı.

Ablalar Hastanede Tartıştı

Fatih Ürek, 15 Ekim'de İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirmişti. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, ekiplerin müdahalesiyle hayata döndürülmüştü. Ürek, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu zorlu süreçte miras kavgası iddiaları gündeme geldi.

Menajeri Tartışmayı Doğruladı, Mirası Yalanladı

Gazeteci Müge Dağıstanlı, bu iddiaları Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv'e sordu. Siliv, tartışmanın yaşandığını doğruladı ancak miras iddialarını yalanladı. Siliv, yurt dışından gelen abla Nurgül'ün, diğer abla Selvi'ye tepki gösterdiğini belirtti.

"Sen Niye Buradasın? Onu Çok Üzdün"

Menajer Mert Siliv, tartışmanın nedenini de açıkladı. Siliv, "Fatih'in, Almanya'da yaşayan ve çok sevdiği ablası Nurgül haberi alır almaz geldi" dedi. Siliv, Nurgül'ün Selvi'ye "Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün" dediğini anlattı. Tartışmaya hemen müdahale ettiklerini söyleyen Siliv, ablaların barıştığını da ekledi. Siliv, mirasla ilgili çıkan iddianın doğru olmadığını vurguladı.

