Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti oğulları Kerem'in yüzünü ilk kez gösterdi!

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdürüyor ve bir sene önce bugün ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Ünlü oyuncu, Instagram üzerinden paylaştığı bir gönderi ile oğlu Kerem'in doğum gününü kutladı. Kerem'in, babasıyla olan büyük benzerliği sosyal medyada birçok yorum alarak dikkat çekti.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti oğulları Kerem'in yüzünü ilk kez gösterdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-01-2024 09:38

Fahriye Evcen, son Instagram paylaşımında minik oğlu Kerem'in doğum gününü kutladı. Daha önce oğlunun yüzünü emojilerle gizleyen ünlü isim, bu sefer kuralı bozarak ilk kez Kerem'in yüzünü gösterdi. Gönderisi kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı ve şu ifadelere yer verdi:

"Bir sene önce bugün, bir Kerem dünyaya geldi ki; çok özel bir an... Her bakışı içimi aydınlatan, gülüşüyle büyülenmemi sağlayan, kokusuyla içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki varsın! Seni çok seviyorum... 18.01.2023."

Eşi Burak Özçivit ise oğlunun doğum gününü, "Kerem’im bugün bir yaşında. Babasının aslanı. Nice senelere canımın içi" mesajıyla kutladı

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