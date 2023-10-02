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Ev hayali kuranların beklediği haber geldi! 1.20 faiz oranıyla konut kredisi başvuru tarihi ve şartlar belli oluyor

Son günlerde yükselen kira fiyatları hemen herkesin bütçesini oldukça zorluyor. Kira derdi çekenler ise konut sahibi olmak için bir fırsat arıyor. Yükselen faiz oranlarıyla konut kredisi kullanmak neredeyse imkansız hale geldi. İlk evini alacaklar için uygun faiz oranlarıyla konut kredisi kampanyası merakla bekleniyor. İşte beklenen 1.20 faizli konut kredisi başvuru tarihi ve şartları.

Ev hayali kuranların beklediği haber geldi! 1.20 faiz oranıyla konut kredisi başvuru tarihi ve şartlar belli oluyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 18:38

İlk evini satın alacak bireyler için oluşturulan bu kredi kampanyası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer katılım bankalarının destekleriyle hayata geçirilecek. Bu kampanya kapsamında, uygun faiz oranlarıyla kredi kullanım imkanı sağlanacak, böylece birçok kişi hayalindeki evi alabilecek.

Başvurular İçin Geri Sayım Başladı

Kampanya için başvuru tarihleri yaklaşmış durumda. Kampanyadan faydalanmak isteyen adayların, gerekli belge ve şartları inceleyerek en kısa sürede başvuruda bulunmaları gerekmekte.

Kimler Başvurabilir?

Bu özel konut kredisi kampanyası, daha önce ev sahibi olmamış bireyler içindir. Krediyi kullanacak kişilerin aldıkları evde bir süre oturmaları gerekiyor, bu da yatırım amacıyla ev almak isteyenlere certain kısıtlamalar getiriyor.

Kredi Hesaplama ve Geri Ödeme

  • 1 milyon TL kredi için aylık taksit: 13,587 TL, toplam geri ödeme: 2,445,000 TL
  • 1.5 milyon TL kredi için aylık taksit: 20,380 TL, toplam geri ödeme: 3,668,550 TL
  • 2 milyon TL kredi için aylık taksit: 27,174 TL, toplam geri ödeme: 4,891,401 TL
  • 2.5 milyon TL kredi için aylık taksit: 33,968 TL, toplam geri ödeme: 6,114,000 TL
  • 3 milyon TL kredi için aylık taksit: 40,761 TL, toplam geri ödeme: 7,337,000 TL
  • 4 milyon TL kredi için aylık taksit: 54,348 TL, toplam geri ödeme: 9,782,000 TL
  • 5 milyon TL kredi için aylık taksit: 67,936 TL, toplam geri ödeme: 12,228,502 TL

Başvuru İşlemleri Yakında Başlıyor!

Kampanya başvuruları Ekim ayında başlaması bekleniyor. Adayların başvuru işlemleri için belirlenen tarihi takip etmeleri, gerekli belge ve bilgileri hazırlamaları önem arz ediyor. Başvuru detayları ve gerekli belgeler, bankaların resmi internet sitelerinde ve şubelerinde duyurulacak.

Büyük Bir Fırsat Kapıda!

Bu kampanya, düşük faiz oranları ve uzun vadelerle ilk evini almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Gerekli belge ve bilgileri zamanında hazırlayarak bu fırsattan yararlanmak mümkün. Bu kredi kampanyası sayesinde, ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi hayallerine kavuşabilir.

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