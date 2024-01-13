Et Fiyatlarına Yeni Zam: Keşke Önceden Alsaydım Diyeceksiniz!

Kırmızı et fiyatlarına gelen yeni zamla birlikte bir kilo et bir günlük asgari ücrete yaklaştı. 2024 Ocak ayı güncel dana kıyma ve kuşbaşı fiyatları...

Et Fiyatlarına Yeni Zam: Keşke Önceden Alsaydım Diyeceksiniz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-01-2024 13:21

Kırmızı et fiyatları kasapları zorlamaya başladı. Maliyet arttığı için et fiyatları da yükselecek. Bu durumda, Et ve Süt Kurumu'nun aldığı önemli bir karar dikkat çekiyor. Son dönemde, özellikle kasap ve marketlerde gözlenen fiyat artışlarına bir tepki olarak, Et ve Süt Kurumu, Ankara'daki şubelerinde et fiyatlarını önemli ölçüde düşürme kararı aldı. Bu hamle, vatandaşların artan yem maliyetlerinin et fiyatlarına yansımasından kaynaklanan ekonomik baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

Piyasada, kıyma ve kuşbaşı et fiyatlarının yüksek seviyelerde seyrettiği bir dönemde, Et ve Süt Kurumu'nun bu adımı büyük bir rahatlama yarattı. Ankara'daki şubelerde uygulanan indirim kampanyası, dana kıymayı 199 TL, dana kuşbaşını ise 229 TL'den satışa sunarak, vatandaşların daha uygun fiyatlarla et almasını sağladı. Bu fiyatlar, piyasada 300 ile 400 TL arasında değişen kıyma kilosu ve bazı yerlerde 500 TL'ye kadar çıkan kuşbaşı kilosu fiyatlarına kıyasla oldukça cazip.

Bu indirim kampanyasının vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğü ve şubelere yoğun bir talep olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, uygun fiyatlı et alışverişinin keyfini çıkarırken, bu girişim aynı zamanda ekonomik zorluklarla mücadele edenler için önemli bir destek olarak görülüyor.

Ancak, kampanyanın sadece Ankara'daki şubeleri kapsadığı ve diğer bölgelerdeki şubelerin bu indirimden yararlanıp yararlanmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Bu durum, diğer bölgelerde yaşayan vatandaşlar arasında bir belirsizlik yaratıyor ve Et ve Süt Kurumu'nun bu indirimleri genişletip genişletmeyeceği merak konusu haline geliyor.

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