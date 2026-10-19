Eşref Rüya'nın Gonca'sı Ebru Aytemur Adana Ayazı Dizisine Katıldı!

Eşref Rüya'nın Gonca'sı Ebru Aytemur, Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li Adana Ayazı dizisine katıldı! Gülten rolüyle ekrana dönecek oyuncunun tüm detayları.

Eşref Rüya'nın Gonca'sı Ebru Aytemur Adana Ayazı Dizisine Katıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 16:00

NTC Medya imzalı Adana Ayazı dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerini Türk dizi dünyasının sevilen ve yetenekli isimleri Uğur Güneş ile Ebru Şahin'in paylaştığı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna yeni ve başarılı bir isim dahil oldu. Son olarak Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Gonca karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Ebru Aytemur Adana Ayazı projesiyle el sıkıştı. Ekim ayı sonunda İstanbul'da sete çıkmaya hazırlanan dizi zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden merak uyandırdı.

Fırat ve Serhat'ın Kız Kardeşi Gülten Geliyor!

Usta yönetmen Faruk Teber'in yönetmen koltuğunda oturacağı Adana Ayazı dizisinde Ebru Aytemur Gülten karakterine hayat verecek. Başarılı oyuncu dizide Uğur Güneş'in canlandırdığı Fırat ve Mustafa Mert Koç'un hayat verdiği Serhat karakterlerinin kız kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Gürsoy ailesinin bir ferdi olarak hikayedeki kilit rollerden birini üstlenecek olan Gülten'in aile içi dinamiklerde nasıl bir duruş sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Adanalı Gürsoy Ailesinin Sırlarla Dolu Güç Savaşı!

Merakla beklenen Adana Ayazı Adanalı köklü Gürsoy ailesinin oğlu Fırat ile evlilik hazırlıkları yaptığı büyük aşkı Elif'in (Ebru Şahin) sarsıcı hikayesini konu alıyor. İkilinin mutlu giden hayatı Adana'dan gelen beklenmedik bir haberle altüst olur. Geçmişin karanlık sırlarının gölgesinde büyük çatışmaların ve amansız güç savaşlarının yaşanacağı dizi izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir dram vaat ediyor.

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