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Engin Altan Düzyatan Ege Denizi’ne yelken açtı

Uzun iş temposuna ara veren Engin Altan Düzyatan, ailesiyle tekne turuna çıktı. Çöp Adam dizisinin sezon finali yapan ve ardından Kuzey Amerika’da sosyal sorumluluk projesi için 2 haftada 7 şehri ziyaret eden ünlü oyuncu yorgunluğunu deniz tatiliyle attı.

Engin Altan Düzyatan Ege Denizi’ne yelken açtı
Yayın Tarihi : 2023-07-18 11:29

 

Çöp Adam dizinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, yıl boyunca devam eden yoğun iş temposuna tekne turuna çıkarak ara verdi. Çöp Adam dizisinin sezon finali yapmasının ardından su kıtlığına yönelik sürdürülebilir çözümleri teşvik etmek amacıyla çıktığı Kanada ve Amerika yolcuğunda 2 haftada 6 şehir gezen Engin Altan Düzyatan, parçası olduğu sosyal sorumluluk projesinin yorgunluğunu önce Yunan Adalarında daha sonra ise Bodrum’da atıyor.

Yoğun kariyer yolculuğunda her fırsatta ailesine zaman ayırmayı tercih eden ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile mutlu bir yuvası olan Engin Altan Düzyatan, “Çalışmayı çok seviyorum ancak bu yoğun iş temposunun içinde en çok özlediğim şey ailemle baş başa vakit geçirmek oluyor” diyor

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