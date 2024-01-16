Emeklilere Yüzde 5 Zam: En Düşük Emekli Maaşı 10 Bin TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere müjdeli haber geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan yüzde 5'lik zam, bekleyen milyonlarca emekliyi sevindirdi. Ocak ayındaki artışın yüzde 42.6'ya çıkmasının yanı sıra, en düşük emekli maaşının da 10 bin TL olarak belirlendiği açıklandı. Detaylar ve hesaplamalar, emeklilerin yüreklerine su serpti.

Ocak - Temmuz Zam Eşitliği

Emekliler için Ocak ve Temmuz aylarındaki zamların eşitlenmesi, uzun süredir beklenen bir adım olarak kabul edildi. İlk formülde hesaplanan yüzde 45'lik oran ve refah payındaki 7.43 puan, memur emeklilerine ve SSK - Bağ-Kur emeklilerine adil bir şekilde eşit zam yapılmasını hedefliyordu. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem'e göre, bu formülle emeklilere eşitlik getirilmesi planlanıyor.

İkinci formülde ise işçilere yüzde 49 oranında bir artış yapıldı. Ancak, burada da bir eşitlik sağlanması amacıyla refah payına 11.68 puan ekleyerek yüzde 49 bandında eşit zam yapılması öngörülüyor. İki formül arasından birinin geçerli olacağı belirtilirken, bu adımın emeklilerin maaşlarında önemli bir iyileşme sağlaması bekleniyor.

En Düşük Emekli Zamı Hesaplamaları

Vatandaşlar, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 7.500 TL iken, bu maaşa yüzde 45 zam gelirse 10.875 TL'ye ulaşacak. Yüzde 49.25'lik bir zam oranıyla ise tutar 11.194 TL'ye çıkacak. En düşük ihtimalde yüzde 37.57 oranındaysa, maaş 10.318 TL seviyesinde kalacak. Bu durum, emeklilerin maddi durumlarında olumlu bir değişiklik yaratabilir.

10 Bin TL'yi Aşan Emekli Maaşları

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem'in tahminine göre, yüzde 44-45 oranında bir zamın gerçekleşmesi durumunda, 7.500 TL maaş alan emekliler yüzde 45 zamla birlikte 3.375 TL artış alacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı, 10.875 TL'yi aşacak. Emeklilerin maddi refahlarında önemli bir sıçrama yaşanması bekleniyor.

SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri

Emeklilerin merak ettiği bir diğer konu ise emekli maaşlarının ödeme tarihleri. Tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme günleri şu şekilde:

9 olanlar: Ayın 17'sinde

7 olanlar: Ayın 18'inde

5 olanlar: Ayın 19'unda

3 olanlar: Ayın 20'sinde

1 olanlar: Ayın 21'sinde

8 olanlar: Ayın 22'sinde

6 olanlar: Ayın 23'ünde

4 olanlar: Ayın 24'ünde

2 olanlar: Ayın 25'inde

0 olanlar: Ayın 26'sında

Bu düzenlemelerle birlikte emekliler, maaşlarını düzenli olarak almaya devam edecekler.