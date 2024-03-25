Edis ve Baran Mengüç'ün Klibi Dünya Arenasında!

Edis ve Baran Mengüç’ün düet yaptığı, haftalardır en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan ‘Ayyaş’ klibiyle bir kez daha adından söz ettiriyor. Etnik melodileri ve modern aranjeleri ile Türkçe Pop’a yeni bir bakış açısı sunan ‘Ayyaş’ın klibi uluslararası arenada başarısını tescilledi. Müzik dünyasının en prestijli törenlerinden biri olan Berlin Music Video Awards (BMVA) ‘Silver Selection’ kapsamında klibin gösterimi yapılacak. 2013 yılından bu yana düzenlenen Berlin Müzik Video Ödülleri, Silver Selection kategorisinde gösterilen eserlerin, tüm dünyada bilinmeyi hak eden yaratıcı sanat eserleri olduğunu düşünüyor ve bu eserlere gösterilen sıkı çalışma ve yaratıcılığı bu gösterimle takdir ediyor. ‘Ayyaş’ klibiyle 12-14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek BMVA kapsamında gösterilecek.

Türk Pop Müziği’nin özlediği ritm ve heyecanı sunan ‘Ayyaş’ sözlerinde Baran Mengüç, Kaan Hacısüleymanoğlu müziğinde Baran Mengüç ve düzenlemesinde Zeki Arkun, Onur Sevigen imzasını taşıyor. Klibin yönetmenliğini ise Utku Kemal üstleniyor. Şarkının müzikal tarzıyla aynı öğeleri yansıtan klibi de 150 kişilik bir ekiple 24 saatte çekilmişti. Kısa sürede büyük beğeni toplayan klip, dünyada da aynı ilgiyi gördü. Klip 7 milyona yakın kişi tarafından izlendi.