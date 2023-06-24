  • 25 HAZİRAN Pazar 02:27
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Dilara Aksüyek, Çeşme'de!

Yaz sezonunu Çeşme'de açan Dilara Aksüyek, önceki gün bir Beach'te görüntülendi. Uzun süre locasında oturan Aksüyek, daha fazla sıcağa dayanamadı. Arkadaşı Ozan Kaya ile birlikte denize giren oyuncu objektiflere yansıdı.

Dilara Aksüyek, Çeşme'de!
Yayın Tarihi : 2023-06-24 18:54

Dilara Aksüyek, yaz sezonunu renkli ve keyifli bir şekilde Çeşme'de açtı. Önceki gün bir Beach mekanında görüntülenen ünlü oyuncu, yazın tadını çıkarırken objektiflere yansıdı. Aksüyek, sıcak havaya bir süre dayanabildikten sonra serinlemek için arkadaşı Ozan Kaya ile birlikte denize girdi.

 Kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Aksüyek, güzellik ve doğal cazibesiyle plajda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sıcak hava ve yaz atmosferi nedeniyle zaman zaman serinlemek isteyen Aksüyek, arkadaşı Ozan Kaya ile denize girdi. İkili, denizde keyifli bir süre geçirerek serinledi. Dalgalarla oynayan ve güneşin tadını çıkaran Aksüyek, plajdaki renkli görüntüleriyle objektiflere yakalandı.

 

Benzer Haberler
Son Dakika Özkan Uğur öldü mü? Özkan Uğur vefat mı etti? Sosyal medya Başsağlığı diliyor doğrusu ne? Son Dakika Özkan Uğur öldü mü? Özkan Uğur vefat mı etti? Sosyal medya Başsağlığı diliyor doğrusu ne?
Özkan Uğur'un sağlık durumu! Yakın arkadaşı Fuat Güner açıkladı Özkan Uğur'un sağlık durumu! Yakın arkadaşı Fuat Güner açıkladı
Hadise'ye plajda önlem! Denize girmedi, perdeler kapalı oturdu Hadise'ye plajda önlem! Denize girmedi, perdeler kapalı oturdu
Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir aşkı belgelendi Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir aşkı belgelendi
Hande Yener'den Kuruçeşme'de 'Afrodizyak' etkisi Hande Yener'den Kuruçeşme'de 'Afrodizyak' etkisi
Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, Bodrum tatilinde aşklarını gözler önüne serdi Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, Bodrum tatilinde aşklarını gözler önüne serdi
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?