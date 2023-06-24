Dilara Aksüyek, Çeşme'de!

Dilara Aksüyek, yaz sezonunu renkli ve keyifli bir şekilde Çeşme'de açtı. Önceki gün bir Beach mekanında görüntülenen ünlü oyuncu, yazın tadını çıkarırken objektiflere yansıdı. Aksüyek, sıcak havaya bir süre dayanabildikten sonra serinlemek için arkadaşı Ozan Kaya ile birlikte denize girdi.

Kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Aksüyek, güzellik ve doğal cazibesiyle plajda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sıcak hava ve yaz atmosferi nedeniyle zaman zaman serinlemek isteyen Aksüyek, arkadaşı Ozan Kaya ile denize girdi. İkili, denizde keyifli bir süre geçirerek serinledi. Dalgalarla oynayan ve güneşin tadını çıkaran Aksüyek, plajdaki renkli görüntüleriyle objektiflere yakalandı.