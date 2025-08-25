Derin Talu’dan sevgilisinin 10 yıllık ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklama

Derin Talu, sevgilisinin 10 yıllık ilişkisi hakkında gelen soruya verdiği yanıtla gündem oldu. Daha önce erkeklerde aradığı kriterleri sıralamıştı.

Yayın Tarihi : 25-08-2025 17:22

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisini takipçileriyle paylaşan Talu, bu kez de gelen bir soruya verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

"Kıskanmıyor musun?" sorusuna net cevap

Bir takipçisi Derin Talu’ya, "Erkek arkadaşının 10 yıllık ilişkisi olmasını kıskanmıyor musun?" sorusunu yöneltti. Genç isim ise bu soruya verdiği yanıtla tartışma yarattı. Talu’nun açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce ilişkiler hakkındaki sözleri olay olmuştu

22 yaşındaki Derin Talu, daha önce paylaştığı bir videoda bir erkekte aradığı kriterleri tek tek sıralamıştı. "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda." sözleri çok konuşulmuştu.

Açıklamalarına devam eden Talu, kendi yaşıtlarıyla ilişki yaşamadığını da dile getirmişti:
"Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım. Bir tık yaşlı tercih ediyorum." ifadeleri büyük yankı uyandırmıştı.

"Çalışmayan erkek kadar işe yaramayan bir varlık yok"

Genç isim, yalnızca çalışan erkeklerle birlikte olacağını da açıkça belirterek, "Çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar." sözleriyle tartışma yaratmıştı.

Derin Talu’nun sevgilisi ve ilişkileri hakkındaki açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

