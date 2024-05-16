DENİZBANK Yine Yaptı Yapacağını ve Onaylanan Kredi Hazırladı, 30.000 TL'ye Kadar Hemen Hesaplarda Olabiliyor!

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere verilecek olan yeni kredi kampanyasında 30.000 TL ye kadar gelir belgesiz bireysel kredi kullanabilirsiniz. Deniz bank ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm bireysel müşteriler için başlatmış olduğu bu yeni kredi kampanyasında 30.000 tl'ye kadar bireysel müşterilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriyor. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda deniz bank hesabınızın da olması durumunda başvurunuzu mobil uygulama üzerinden yapabilir veya cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası başladı...

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan bireysel müşterilerin banka müşterileri olmaları halinde işlemleri bankanın mobil uygulaması olan deniz mobil uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Deniz bank mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir.

Deniz bank ayrıca cep telefonunuz üzerinden hem sms atarak da sizlere 30.000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir. Deniz bank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra kredim Yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak. Bu mesajı 32 80 numarasına gönderin. 5 dakika içerisinde kredi sonucu sizleri hızlı bir şekilde sonuç olarak mesajla gönderilecek ve onaylanan kredilerde hesabınıza yatırılacaktır.