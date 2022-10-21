  • 21 EKİM Cuma 18:04
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Deniz Can Aktaş: Evde yemeği Hafsanur'la birlikte yapıyoruz

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği ekranların vazgeçilmez programı Aslı Şafak’la İşin Aslı, 5. Sezonu ile Bloomberght ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Programın bu haftaki konuğu Deniz Can Aktaş oldu. Ünlü isim dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Deniz Can Aktaş: Evde yemeği Hafsanur'la birlikte yapıyoruz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2022 16:07

Aslı Şafak, son günlerin popüler oyuncusu Deniz Can Aktaş'ı konuk etti. Deniz Can Aktaş, Aslı Şafak'a sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile olan ilişkisinden kesitler anlattı. 

Aslı Şafak: Evde yemeği kim yapıyor?

Deniz Can Aktaş: Biz bölüşüyoruz. Ben yemek yapmayı çok seviyorum, Hafsa da yemek yapmayı çok seviyor, ben yaptığım yemeğin içinde ne olduğunu bilmeyi çok seviyorum. Yemek yemekten de çok keyif alıyorum, bu keyif sevdiğim insanla ikiye üçe katlanıyor, biz iş bölümü şeklinde yapıyoruz yemeği...  İşleri de bölüşüyoruz, ikimiz de çalışmıyorsak bi o yapıyor bir ben yapıyorum. Sonra tadım şeklinde ilerliyoruz. 

 

"ALDIĞIM EVLİLİK TEKLİFLERİNİ CİDDİYE ALMIYORUM"

Deniz Can Aktaş, aldığı çokca evlilik teklifini soran Aslı Şafak'a "İşimi iyi yapıyorum, böyle tepkiler alıyorum. Hadi evlenelim desem evlenmezler, insanlar beğenilerini göstermek için yapıyorlar bunu. Aldığım evlilik tekliflerini ciddiye almıyorum" diyor. 

 

ROMEO ve JULİET'TE OYNAYAN DENİZ CAN AKTAŞ, HAFSANUR SANCAKTUTAN'A NASIL İLTİFAT EDİYOR?

Romantik bir tiyatro oyununda Romeo ve Juliet'te oynayan Deniz Can Aktaş'a, "iltifat" konusunu soran Aslı Şafak'a ilginç yanıtlar da geldi... Deniz Can Aktaş, Hafsa Nur Sancaktutan'a nasıl iltifat ettiğini de anlattı. Hayat arkadaşım, partnerim dediği Hafsanur Sancaktutan'a eve geldiğinde kapıyı açtığında neler söylediğini anlattı. 

 
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı mı?
Benzer Haberler
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı mı? Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı mı?
Hazal Filiz Küçükköse'den makyajsız fotoğraf sitemi! Hazal Filiz Küçükköse'den makyajsız fotoğraf sitemi!
Gülşen hakim karşısında! İşte ilk sözleri... Gülşen hakim karşısında! İşte ilk sözleri...
Hadise'den sıfır makyaj Londra pozu Hadise'den sıfır makyaj Londra pozu
Sürpriz ikili! Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu aşk mı yaşıyor? Sürpriz ikili! Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu aşk mı yaşıyor?
Demet Şener: Tolga Arman çok sevilecek bir insan Demet Şener: Tolga Arman çok sevilecek bir insan
ÇOK OKUNANLAR
Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar tektaşını gösterdi!
  • 17-10-2022 08:03

Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar tektaşını gösterdi!

Müge Anlı dert yandı:
  • 17-10-2022 07:59

Müge Anlı dert yandı: "Eşim bana kızıyor..."

4Yüz çizgi film karakteri oldu
  • 17-10-2022 19:15

4Yüz çizgi film karakteri oldu

Hande Yener: Botoks yaptırarak mutlu oluyoruz!
  • 19-10-2022 10:09

Hande Yener: Botoks yaptırarak mutlu oluyoruz!

Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı: Hira kime benziyor?' tartışması bitmiştir!
  • 18-10-2022 16:57

Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı: Hira kime benziyor?' tartışması bitmiştir!