Deniz Can Aktaş: Evde yemeği Hafsanur'la birlikte yapıyoruz

Aslı Şafak, son günlerin popüler oyuncusu Deniz Can Aktaş'ı konuk etti. Deniz Can Aktaş, Aslı Şafak'a sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile olan ilişkisinden kesitler anlattı.

Aslı Şafak: Evde yemeği kim yapıyor?

Deniz Can Aktaş: Biz bölüşüyoruz. Ben yemek yapmayı çok seviyorum, Hafsa da yemek yapmayı çok seviyor, ben yaptığım yemeğin içinde ne olduğunu bilmeyi çok seviyorum. Yemek yemekten de çok keyif alıyorum, bu keyif sevdiğim insanla ikiye üçe katlanıyor, biz iş bölümü şeklinde yapıyoruz yemeği... İşleri de bölüşüyoruz, ikimiz de çalışmıyorsak bi o yapıyor bir ben yapıyorum. Sonra tadım şeklinde ilerliyoruz.

"ALDIĞIM EVLİLİK TEKLİFLERİNİ CİDDİYE ALMIYORUM"

Deniz Can Aktaş, aldığı çokca evlilik teklifini soran Aslı Şafak'a "İşimi iyi yapıyorum, böyle tepkiler alıyorum. Hadi evlenelim desem evlenmezler, insanlar beğenilerini göstermek için yapıyorlar bunu. Aldığım evlilik tekliflerini ciddiye almıyorum" diyor.

ROMEO ve JULİET'TE OYNAYAN DENİZ CAN AKTAŞ, HAFSANUR SANCAKTUTAN'A NASIL İLTİFAT EDİYOR?

Romantik bir tiyatro oyununda Romeo ve Juliet'te oynayan Deniz Can Aktaş'a, "iltifat" konusunu soran Aslı Şafak'a ilginç yanıtlar da geldi... Deniz Can Aktaş, Hafsa Nur Sancaktutan'a nasıl iltifat ettiğini de anlattı. Hayat arkadaşım, partnerim dediği Hafsanur Sancaktutan'a eve geldiğinde kapıyı açtığında neler söylediğini anlattı.