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Gecce Magazin Haberleri

Demet Akalın takipçilerini geçmişe götürdü!

Demet Akalın 1990'lı yıllardan bir Instagram hesabına yükledi. Akalın daha sonra da şimdiye ait bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerini şöyle bir geçmişe götürüp hemen geri getirdi.

Demet Akalın takipçilerini geçmişe götürdü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2022 14:35

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

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