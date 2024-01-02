Cüzdanında, Cebinde veya Banka hesabı Akbank kartı olanlar dikkat: 70.000 TL başladı 

Cüzdanında, Cebinde veya Banka hesabı Akbank kartı olanlar dikkat: 70.000 TL başladı 
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-01-2024 13:10

Akbank yaptığı yeni kampanyanın duyurusunu 2024 yılı içinde başlattı. Başvuru yapacak olan kişiler daha önce daha düşük limitlerde onay alıyordu. Bu yıl içinde gelir belgesiz olarak 70 bin TL kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. 24 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek nakit ödemelerinde uygun faizlerle ödemeler hızlı ve aynı gün içinde, özellikle Akbank müşterisi olan kişilere verilecektir. Bankadan yapılan yeni açıklamada, Nakit ödeme alacak kişilere Akbank, düşük faizlerle bu ihtiyaç kredisini verecek ve bu ödemeleri hesaplarına yatıracaktır.

AKBANK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akbank 70.000 TL kredi başvurusu için sizlere birden fazla yöntem sunuluyor. En çok tercih edilen, banka hesabı olanlar için Akbank direkt uygulaması olmaktadır. AKbank direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu yapabilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. Akbank 70 bin TL, akbank direkt uygulaması üzerinden onay alanlar daha düşük faizlerle ve bankanın hazırladığı bu krediyi masrafsız olarak kullanabilirler. Hemen aynı gün içinde onay alıp, kendi hesabınıza bu parayı yatırabilirsiniz. 

AKBANK SMS İLE BAŞVURU

Akbank aynı zamanda SMS ile kredi başvurusu yaptırmaktadır. Bankadan yapılan açıklamada, SMS ile cep telefonunuz üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılan başvuru gibi SMS ile cep telefonunuzu kullanarak: Kredi TC kimlik yazacak ve bu mesajı 4425 numarasına mesaj atabileceksiniz. Kredi değerlendirmesi hızlı bir şekilde yapılırken, banka bu krediler için düşük faizli olarak işlem yapacaktır. Banka resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki başvuru formunu da eksiksiz doldurursanız, Başvurunuz değerlendirilecek ve bu değerlendirme ile birlikte kredinizi kullanmış olacaksınız. 

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