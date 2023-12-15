Cumhurbaşkanı Onayıyla Emeklilere Yıl Sonu Müjdesi: 6899 TL'ye Varan Ek Ödemeler Başlıyor!

Cumhurbaşkanı Onayıyla Emeklilere Yıl Sonu Müjdesi: 6899 TL'ye Varan Ek Ödemeler Başlıyor!

Cumhurbaşkanı Onayıyla Emeklilere Yıl Sonu Müjdesi: 6899 TL'ye Varan Ek Ödemeler Başlıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-12-2023 21:39

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın onayıyla birlikte, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT emeklileri için sevindirici bir haber geldi. Kamu bankaları Ziraat, Vakıf, ve Halkbank, Aralık ayı sonuna kadar yapılacak başvurular doğrultusunda emeklilere 6899 TL'ye varan ek ödemeleri müjdeledi. Bu kampanya, emeklilere yönelik yapılan özel bir destekleme olarak karşımıza çıkıyor.

Devlet bankalarının Aralık ayındaki kampanyası kapsamında, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT emeklisi olanlar için özel ödemeler sunulacak. Bu ödemeler, devlet bankalarının Ziraat, Vakıf ve Halkbank tarafından gerçekleştirilecek. Kampanya dahilinde ödenecek miktar, emeklilerin ekonomik durumlarına önemli bir destek sağlayacak nitelikte, tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz bir ikramiye olarak sunulacak.

Emeklilere sağlanacak bu destekler, Ocak 2024 itibariyle zamlı maaşlar belli oluncaya kadar geçerli olacak. Bankaların, normalde düşük olan promosyon miktarlarını Cumhurbaşkanı onayı ile arttırma kararı, emeklilere daha yüksek destek sunma amacını taşıyor. Bu kapsamda, kamu bankaları tarafından sağlanacak promosyon miktarı 6899 TL'ye kadar çıkacak, emeklilere ek bir maddi rahatlama sağlayacak.

Dijitalleşen dünyaya ayak uyduran devlet bankaları, bu kampanya dahilinde başvuruları kolaylaştırmak adına dijital başvuru dönemini başlattı. Emekliler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden şubesiz bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bu uygulama, emeklilere zaman tasarrufu sağlarken, başvuruların hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyacak.

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