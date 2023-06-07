Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Volkswagen Caddy müjdesi geldi ÖTV sıfırlandı! İşte vergisiz ve ÖTV'siz satış fiyatı

ÖTV sıfırlandı! İşte vergisiz ve ÖTV'siz satış fiyatı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Volkswagen Caddy müjdesi geldi- Araba fiyatlarındaki sürekli artışlar vatandaşları maddi açıdan zor durumda bırakırken, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için Cumhurbaşkanı'nın sevindirici bir müjdesi geldi. Seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada sıfır araç almak isteyenlere özel olarak belirli bir grup için ÖTV'siz alım fırsatını duyurdu. Bu müjdeyle birlikte Volkswagen Caddy aracı almak isteyenler için ÖTV'siz satın alma imkanı sunulacak. Detaylar gecce.com.tr'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan konuşmada, "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben, bay Kemal gibi boş vaatlerde bulunmuyorum. O bu tür müjdeleri verir ancak bunların hepsi palavra, palavra, palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız, aynı türdeki taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecekler" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca açıklanacak. ÖTV muafiyeti uygulamasının esnaflarımıza hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri de bu olacak" diyerek ÖTV'siz araç müjdesini duyurdu.

Söz konusu düzenlemeden, şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflar yararlanabilecek. Bu kişiler, aynı türdeki taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemek zorunda kalmayacaklar.

ÖTV'siz Volkswagen Caddy Fiyat Listesi - Haziran 2023