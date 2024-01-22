Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borç Senet Kapatma Müjdesi: Devlet Destekli Kredi Kampanyası Başladı!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan devlet destekli borç kapatma kredisi ile ilgili müjdeli haberleri kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda, bankalara olan borçlarından dolayı sıkıntı yaşayan vatandaşlar için sunulan bu kredi, sadece banka borçlarını değil, aynı zamanda senet ile yapılan taksitli alışverişlerden kaynaklanan borçları da kapatma imkanı sağlıyor.

Bu devlet destekli kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların, emekli, çalışan, esnaf, devlet memuru ya da çiftçi olmaları durumunda başvuruda bulunabilecekleri belirtiliyor. Emekli vatandaşların, özellikle emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları, kredi onayı alabilmeleri için önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

Başvuruda bulunacak olan vatandaşların, kimlik ve gelir belgeleriyle birlikte banka şubelerine başvuru yapabilecekleri ifade ediliyor. Emekli maaşlarını başka bir bankadan alan kişilerin ise kredi başvurusu sonrasında, banka tarafından emekli maaşlarının taşınmasıyla birlikte diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçları kapatılıp, ihtiyaç kredisi verilecek.

Devlet destekli bu kredilerde 100.000 TL'ye kadar olan borçlar için 24 ay vade seçeneği sunulurken, 50.000 TL'ye kadar olan borçlar için 36 ay vadeli seçenek sunulduğu belirtiliyor. Ayrıca, kredi kullanacak olan kişilerin taksit ödemelerini aylık değil, istedikleri takdirde 3 ayda bir yapabilme imkanı sağlanıyor. Kredilerde ilk taksitin ödemesi de 90 gün ertelenebiliyor.

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Kamu Bankası olan Emlak Katılım Bankası üzerinden faizsiz olarak kredi kullanma imkanı da sunulduğu vurgulanıyor. Bu alternatifle vatandaşlar, faiz yükü olmadan borçlarını kapatabilecekleri gibi, ilgili katılım bankalarının şubeleri veya resmi internet siteleri üzerinden başvuruda bulunabilecekler.