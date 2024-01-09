Cumhurbaşkanı duyurdu: Emekli maaşları alanlara müjdeli haber geldi: 10 Ocak'ta imzalanacak!

Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar arasında uzun zamandır devam eden intibak zammı talebi, gündemin odağını oluşturmaya devam ediyor. Emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayısına sahip olmalarına rağmen emekli maaşları arasındaki farklılıkların giderilmesi için adalet arayışını sürdürüyor. Bu bağlamda, Türkiye Emekliler Derneği, konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir mektupla sesini duyurmaya çalıştı.

2020 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan intibak yasası çalışmaları, komisyondan geçti ancak daha sonrasında konu belirsizlik içinde kaldı. 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli olanlar arasındaki maaş uçurumu, milyonlarca emeklinin mağduriyetine sebep oluyor. Türkiye Emekliler Derneği, bu sorunu çözmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunarak, taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Ancak, 2024'e gelindiğinde henüz intibak zammı konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştır. Emekliler, yeni yılda da umutlarını koruyor ve Türkiye Emekliler Derneği çabalarına devam ediyor. Milyonlarca emekli vatandaş, intibak zammının bir an önce gerçekleştirilmesini bekliyor.