Cumhurbaşkanı duyurdu: Emekli maaşları alanlara müjdeli haber geldi: 10 Ocak'ta imzalanacak!

Cumhurbaşkanı duyurdu: Emekli maaşları alanlara müjdeli haber geldi: 10 Ocak'ta imzalanacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-01-2024 13:38

Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar arasında uzun zamandır devam eden intibak zammı talebi, gündemin odağını oluşturmaya devam ediyor. Emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayısına sahip olmalarına rağmen emekli maaşları arasındaki farklılıkların giderilmesi için adalet arayışını sürdürüyor. Bu bağlamda, Türkiye Emekliler Derneği, konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir mektupla sesini duyurmaya çalıştı.

2020 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan intibak yasası çalışmaları, komisyondan geçti ancak daha sonrasında konu belirsizlik içinde kaldı. 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli olanlar arasındaki maaş uçurumu, milyonlarca emeklinin mağduriyetine sebep oluyor. Türkiye Emekliler Derneği, bu sorunu çözmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunarak, taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Ancak, 2024'e gelindiğinde henüz intibak zammı konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştır. Emekliler, yeni yılda da umutlarını koruyor ve Türkiye Emekliler Derneği çabalarına devam ediyor. Milyonlarca emekli vatandaş, intibak zammının bir an önce gerçekleştirilmesini bekliyor.

Benzer Haberler
1 milyon TL için mevduat faizleri düştü! 13 banka faiz oranlarını güncelledi! 1 milyon TL için mevduat faizleri düştü! 13 banka faiz oranlarını güncelledi!
SMS ile Başvuru Yapanlar PTT'ye Koşuyor! Nakit Paraya Sıkışanlara 50 bin TL Takviye... SMS ile Başvuru Yapanlar PTT'ye Koşuyor! Nakit Paraya Sıkışanlara 50 bin TL Takviye...
Bu Yıl Başvuru Yapılmalı: SGK'dan Almanız Gereken Para Toplam 10 Bin TL'yi Geçiyor! Bu Yıl Başvuru Yapılmalı: SGK'dan Almanız Gereken Para Toplam 10 Bin TL'yi Geçiyor!
PTT üzerinden kişi başı yardım parası ödenecek! 1900 TL'den başlayan nakit ödeme hesaplara yattı! PTT üzerinden kişi başı yardım parası ödenecek! 1900 TL'den başlayan nakit ödeme hesaplara yattı!
Ziraat bankası 33000 TL ödeme başlattı! TC kimlik son rakamlarına göre ödenecek! Ziraat bankası 33000 TL ödeme başlattı! TC kimlik son rakamlarına göre ödenecek!
SSK (4A), Bağ-Kur (4B), ve Emekli Sandığı (4C) Emeklileri İçin Maaş Zammı Belli Oldu! SSK (4A), Bağ-Kur (4B), ve Emekli Sandığı (4C) Emeklileri İçin Maaş Zammı Belli Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!
  • 06-01-2024 18:22

Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!

Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'
  • 08-01-2024 13:15

Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'

Meryem Uzerli Amerikalı bir doktora gitti, 200 bin TL'ye tamamen değişti!
  • 08-01-2024 11:14

Meryem Uzerli Amerikalı bir doktora gitti, 200 bin TL'ye tamamen değişti!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 81. Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu
  • 08-01-2024 09:45

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 81. Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'
  • 03-01-2024 17:43

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'