Cumhurbaşkanı açıkladı: Emekli maaşlarını alanlar 10 Ocak'tan sonra daha fazla nakit ödeme alacak 

Son dakika kampanyası ile birlikte, Nakit almak isteyenlere 10 ocak'tan sonra devlet destekli 3 kamu bankası tarafından yeni bir ödeme verileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bu ödemelerde, Maaş müşterisi olmanız durumunda ek ödeme alabileceksiniz.

EMEKLİYE ÖDEME

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişiler başvurularını hemen yapabileceklerdir. Nakit kredi almak için bankaya gitmeden de hemen işlemlerinizi nakit kredi başvurusu olarak Mobil Uygulamalar üzerinden yapabilirsiniz.

50000 TL VERİLECEK

50000 TL'ye kadar kredi alacak kişilere başvuru yapma şansı tanınacaktır. Kredi notu 1100 ve üzerinde olanlar gelir belgesiz olarak bu ödemeleri alabileceklerdir. 10 bin TL'Ye kadar olan kredilerde ise daha düşük faizlerle kredi verilecektir. Başvuru yapmak için banka şubelerine giderek işlem yapmak istiyorsanız, Hangi bankadan emekli maaşı alıyorsanız, o bankanın şubesine giderek kredi başvurunuzu yapabilecek ve bu kredilerden yararlanacaksınız. 10 Ocak tarihinden sonra bankalar bu kampanyaları güncelleyecek ve kredi alacak kişilere hemen aynı gün destek verecek. Emekli maaşlarını bankaya taşıyarak kredi almak istiyorsanız da banka sizlere 5 dakika içinde maaş taşıma işlemlerinizi yaparak ne kadar kredi alacağınızı söyleyecektir.