Çiftleri Emekli Yapacak Yeni Düzenleme! Hem Kadına Hem Erkeğe Birer Emekli Maaşı!

Türkiye'de emeklilik sistemi, yıllardır devam eden tartışmaların merkezinde yer alıyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yaşanan mücadeleler, son zamanlarda yeni reform taleplerine yol açmış durumda. Gündeme gelen son önerilerden biri, her haneye iki emekli maaşı projesi. Bu öneri, özellikle 1999 ile 2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan vatandaşların, kademeli emeklilik sistemine geçiş yaparak, emeklilik haklarına kavuşmalarını hedefliyor. Bu yeni düzenlemeyle, ev hanımlarına da emeklilik hakkı tanınması planlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yapacağı değişiklikler çerçevesinde, ev hanımları prim ödeyerek emekli olabilecekler. Devlet, ödenecek primlerin üçte birini karşılarken, kalan kısmı ev hanımlarının üstlenmesi bekleniyor. Ayrıca, çocuk sahibi olan kadınlara emeklilik yaşında indirim yapılması da gündemde. Örneğin, üç çocuğa kadar her çocuk için emeklilik yaşı altı yıl indirilebilecek.

Cumhurbaşkanı ve Bakanlık Çalışmaları Sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konuda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a talimat verdiği ve seçim öncesinde yasal düzenlemelerin tamamlanmasını istediği biliniyor. Erdoğan'ın geçmişte yaptığı bir vaat, aslında ev hanımlarına yönelik emeklilik hakkıyla ilgiliydi. Bu reformun, emekli maaşlarının yetersizliği ve ekonomik zorluklar göz önünde bulundurularak, ailelerin mali durumlarını iyileştirmesi amaçlanıyor. Emeklilik sistemindeki bu potansiyel değişiklikler, Türkiye'nin sosyal güvenlik yapısında önemli bir dönüm noktası olabilir. Özellikle ev hanımlarının emeklilik haklarına kavuşması, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak, bu değişikliklerin maliyeti ve uygulanabilirliği konusunda henüz net bir yol haritası ortaya konulmuş değil. Önümüzdeki dönemde, bu reformların nasıl şekilleneceği ve uygulanacağı, Türkiye'nin gündemindeki önemli konulardan biri olmaya devam edecek.