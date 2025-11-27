Ceyda Ateş Hastanelik Oldu: Ameliyat Son Seçenek

Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından Adını Feriha Koydum dizisindeki rolüyle geniş kitlelere adını duyuran ve sonrasında ABD'de yaşamaya başlayan oyuncu Ceyda Ateş, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarıyla ilgili son durumunu paylaştı. Hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutan Ateş, omzunda kalsiyum birikmesi olduğunu ve çektiği yoğun ağrı nedeniyle tedavi sürecine başladığını açıkladı.

Ameliyat Son Seçenek Olarak Görülüyor

Eşiyle birlikte hastaneye giden Ceyda Ateş, mevcut sağlık problemi ve tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi verdi:

Hastalık: Oyuncunun omzunda kalsiyum birikmesi tespit edildi. Bu durumun yoğun ağrıya neden olduğu belirtildi.

Tedavi: İlk aşamada kalsiyum biriken bölgeye kortizonlu iğne yapıldı. Üç hafta sonra bu tedavinin etkisi kontrol edilecek.

Alternatif: Eğer kortizonlu iğne yeterli olmazsa, bir sonraki aşamada PRP uygulamasına (Platelet Rich Plasma - Trombosit Yönünden Zenginleştirilmiş Plazma) başlanacak.

Ameliyat: Ceyda Ateş, ameliyatın son seçenek olarak düşünüldüğünü ifade etti. Ünlü oyuncu, doktorunun bu operasyon için, "En sevmediğim ameliyatlardan biri" dediğini ve işlemin oldukça zorlu olduğunu belirtti.

Ateş, çektiği acı nedeniyle yüzüne yansıyan endişeye rağmen, tedavinin başarılı olmasını umduğunu dile getirdi.