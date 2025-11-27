Ceyda Ateş Hastanelik Oldu: Ameliyat Son Seçenek

Oyuncu Ceyda Ateş, omzunda kalsiyum birikmesi nedeniyle yaşadığı yoğun ağrı sorununu ve tedavi sürecini açıkladı. Ameliyatın "zorlu bir işlem" olduğu için son seçenek olduğu belirtildi.

Ceyda Ateş Hastanelik Oldu: Ameliyat Son Seçenek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-11-2025 18:49

Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından Adını Feriha Koydum dizisindeki rolüyle geniş kitlelere adını duyuran ve sonrasında ABD'de yaşamaya başlayan oyuncu Ceyda Ateş, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarıyla ilgili son durumunu paylaştı. Hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutan Ateş, omzunda kalsiyum birikmesi olduğunu ve çektiği yoğun ağrı nedeniyle tedavi sürecine başladığını açıkladı.

Ameliyat Son Seçenek Olarak Görülüyor

 

Eşiyle birlikte hastaneye giden Ceyda Ateş, mevcut sağlık problemi ve tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi verdi:

  • Hastalık: Oyuncunun omzunda kalsiyum birikmesi tespit edildi. Bu durumun yoğun ağrıya neden olduğu belirtildi.

  • Tedavi: İlk aşamada kalsiyum biriken bölgeye kortizonlu iğne yapıldı. Üç hafta sonra bu tedavinin etkisi kontrol edilecek.

  • Alternatif: Eğer kortizonlu iğne yeterli olmazsa, bir sonraki aşamada PRP uygulamasına (Platelet Rich Plasma - Trombosit Yönünden Zenginleştirilmiş Plazma) başlanacak.

  • Ameliyat: Ceyda Ateş, ameliyatın son seçenek olarak düşünüldüğünü ifade etti. Ünlü oyuncu, doktorunun bu operasyon için, "En sevmediğim ameliyatlardan biri" dediğini ve işlemin oldukça zorlu olduğunu belirtti.

Ateş, çektiği acı nedeniyle yüzüne yansıyan endişeye rağmen, tedavinin başarılı olmasını umduğunu dile getirdi.

Benzer Haberler
Hande Erçel’den Korumasına Sert Tepki: “Stop” Hande Erçel’den Korumasına Sert Tepki: “Stop”
Ceyda Ateş Hastanelik Oldu: Ameliyat Son Seçenek Ceyda Ateş Hastanelik Oldu: Ameliyat Son Seçenek
Dilan Telkök ve Berkay Hardal Ölümden Döndü: Trafik Kazası Geçiren Çiftten İlk Açıklama Dilan Telkök ve Berkay Hardal Ölümden Döndü: Trafik Kazası Geçiren Çiftten İlk Açıklama
Özge Yağız, Partneri Halit Özgür Sarı'ya mı Aşık Oldu? Yeni Aşk İddiaları Gündemde Özge Yağız, Partneri Halit Özgür Sarı'ya mı Aşık Oldu? Yeni Aşk İddiaları Gündemde
Neslihan Atagül’den Minik Oğlu Aziz’li Gün Doğumu Paylaşımı Neslihan Atagül’den Minik Oğlu Aziz’li Gün Doğumu Paylaşımı
Eşref Rüya’nın Yıldızı Demet Özdemir’den Kovboy Tarzı Paylaşım: Takipçileri Hayran Kaldı Eşref Rüya’nın Yıldızı Demet Özdemir’den Kovboy Tarzı Paylaşım: Takipçileri Hayran Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi
  • 26-11-2025 17:16

Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”
  • 26-11-2025 18:30

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”

Burak Dakak'tan Nişanlısının
  • 27-11-2025 11:45

Burak Dakak'tan Nişanlısının "Üşengeçlikten Evlenemiyoruz" Sözlerine Yanıt: "Planımız Var"

Şifanur Gül’e 28 Yaş Sürprizi: Sevgilisi Berk Bakioğlu’ndan Romantik Evlilik Teklifi
  • 27-11-2025 09:51

Şifanur Gül’e 28 Yaş Sürprizi: Sevgilisi Berk Bakioğlu’ndan Romantik Evlilik Teklifi

Meral Kaplan'ın Başı Yine Dertte: Üç Yıla Kadar Hapis İstemi
  • 27-11-2025 10:50

Meral Kaplan'ın Başı Yine Dertte: Üç Yıla Kadar Hapis İstemi