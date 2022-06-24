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Gecce Magazin Haberleri

Cenk Tevet, yeni şarkısı ile Sezen’i selamlıyor...

Yazdığı ve bestelediği onlarca şarkıyla tanıdığımız üretken müzisyen Cenk Tevet, yine sözü ve müziğinde imzası olan bir şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Şarkı sözlerinde “Şarkımız Sezen'den aşk için ölmeli” diyen Cenk Tevet, Sezen Aksu’ya da selam gönderiyor.

Cenk Tevet, yeni şarkısı ile Sezen’i selamlıyor...
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi : 24-06-2022 16:04

Pandemi döneminden bu yana genç ve başarılı müzisyenlere verdiği destekle bilinen Musixen uygulaması ile canlı yayın konserleri yapan Tevet, bu şarkısının video klibinde de o anları yaşattı. Klipte açtığı canlı yayın konseri ile sevdiği kadına ulaşan Cenk Tevet’in klibini Talat Oflaz yönetti.Kara Kedi’nin düzenlemesini Doğa Erbişim’e emanet eden Cenk Tevet, yeni şarkısında poprock ve alaturka bir tarz ile karşımıza çıkıyor. Kara Kedi 24 Haziran’da Musixen etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

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