Cenk Tevet, yeni şarkısı ile Sezen’i selamlıyor...

Pandemi döneminden bu yana genç ve başarılı müzisyenlere verdiği destekle bilinen Musixen uygulaması ile canlı yayın konserleri yapan Tevet, bu şarkısının video klibinde de o anları yaşattı. Klipte açtığı canlı yayın konseri ile sevdiği kadına ulaşan Cenk Tevet’in klibini Talat Oflaz yönetti.Kara Kedi’nin düzenlemesini Doğa Erbişim’e emanet eden Cenk Tevet, yeni şarkısında poprock ve alaturka bir tarz ile karşımıza çıkıyor. Kara Kedi 24 Haziran’da Musixen etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.