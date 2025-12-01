Cenk Eren Sahnede Kendi Kaşını Patlattı: Mikrofon Şovunun Sonu Hastanelik Oldu!

Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettiren şarkıcı Cenk Eren, sahne şovunda talihsiz bir kaza geçirdi. Şarkı söylediği sırada havaya fırlattığı mikrofonu tutmaya çalışırken kendini yaralayan Eren, bu durumu sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaştı.

"Kendi Kaşımı Patlattım" Diye İsyan Etti

Cenk Eren, sahnede yaşadığı o anları ve aldığı yarayı takipçileriyle paylaşarak, üzüntüsünü dile getirdi:

"Perşembe gecesi sahnede son şarkımda mikrofonu yukarı attım düşerken son anda tuttum ve kendi kaşımı patlattım."

Yaşadığı bu kazaya rağmen ertesi gün yeni şarkısı için klip çekecek olması nedeniyle hayranlarına sitem eden Eren, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an bu durumdayım ve yarın yeni şarkım 'Yıllanmış Ağaç'a klip çekeceğim. Niye nazar ediyorsunuz, ben size ne ettim kem gözlüler?"

Cenk Eren'in bu paylaşımı, hem hayranlarını endişelendirdi hem de yaşadığı talihsizliğe rağmen sergilediği mizahi tavırla ilgi topladı.