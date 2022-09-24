Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'dan mutluluk pozu

'Baht Oyunu' dizisinde başrolleri paylaşan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın mutlu birlikteliği sürüyor. Zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu çiftten Şaşmaz, sevgilisiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2022 13:14
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Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Baht Oyunu' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Mutlu birliktelikleri devam eden Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'dan yeni bir aşk pozu geldi. Birlikte objektif karşısına geçtikleri siyah-beyaz kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Aytaç Şaşmaz, paylaşımına gül emojisi koydu. Oyuncu çiftin fotoğrafı büyük ilgi çekti.