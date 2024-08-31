Cem Belevi ile Zafer Bayramı coşkusu

Cem Belevi, böylesine özel bir günde sahnede ve sizinle olmak benim için ayrı gurur ve heyecan verici bir duygu, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ve zaferinin önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Geleceğe olan inancımızı öncelikle yeni nesil genç arkadaşlarımızın gözlerindeki ışıktan görüyorum.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde elde edilen bu zaferi kutlarken, milletimizin birlik ve beraberlik içinde nice zaferlere ulaşacağına olan inancımızı hep beraber tazeliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları Şad Olsun.



Cem Belevi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde milletçe kazanılan zaferlerle bize emanet edilen bu vatana gözümüz gibi bakmak ve daha ileriye taşımak hepimizin en önemli sorumluluğudur şeklindeki sözleri ile sahnesine veda etti.

Turgutlu Belediye başkanı Çetin Akın, binlerce kişinin izlediği Cem Belevi konseri sonrası sosyal medya hesabından bu zafer bizim! Harikasın Turgutlum. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102. yılını Turgutlu'muzda büyük bir coşkuyla kutladık. Tek yürek olduğumuz, Turgutlu'muzu bayraklarla donattığımız Zafer Yürüyüşü'müzün ardından Cem Belevi ve Dj Burak Zengin muhteşem performansıyla bizlere eğlence dolu bir konser yaşattı. Gönüllerindeki Atatürk, Cumhuriyet ve ülke sevdasıyla kutlamalarımıza katılan tüm hemşehrilerime ve bu güzel organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim diyerek paylaşımda bulundu.