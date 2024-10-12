Çağatay Akman 'Beni Vurma' ile yola devam ediyor

Kendine has tarzı ile müzik dünyasına atıldığı ilk günden itibaren hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi edinmeyi başaran Çağatay Akman’dan yepyeni ve çok iddialı bir eser geliyor. İlk yayınladığı “Gece Gölgenin Rahatına Bak” ile bir ayda 120 milyon ve toplamda 358 milyon görüntülenmeye ulaşan ve listeleri alt üst eden genç sanatçı bu kez tıklanma rekorlarını “Beni Vurma” ile kıracak.

Sitemkar aşıklar için biçilmiş kaftan niteliği taşıyan “Beni Vurma” alışılmışın dışına çıkarak, hareketli melodileriyle bir anda kendinizi dans ederken bulacağınız özgün ve keyifli bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor.

Merakla beklenen şarkıda müzikseverler için bir de sürpriz var. Çağatay Akman’a yeni teklisinde şarkının sözlerini birlikte yazdığı genç şarkıcı Baran Kuş eşlik ediyor, eserin düzenlemesini ise Alo Waxy üstleniyor. Renklerin, kostümlerin ve hikayesinin izleyenleri çok eğlendireceği klip çalışmasının yönetmeni ise Yusufcan Özbilen. “Beni Vurma” 11 Ekim’de tüm dijital platformlarda!