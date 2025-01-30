"Buzdan Soğuk" akustik versiyonu

Hip-Hop ve R&B/Soul müziğin genç yeteneklerinden Arya Aryay geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle buluşturduğu ve büyük ses getiren "Buzdan Soğuk" şarkısının akustik versiyonunu dinleyicileriyle buluşturuyor.

KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 30-01-2025 17:59

Müzikseverlerle ilk buluşmasıyla yarattığı güçlü ve duygusal etkiyi bu kez akustik düzenleme ile birleştiren Arya Aryay, minimalist aranjmanlarla şarkıyı farklı bir boyutta sunuyor.

“Buzdan Soğuk” akustik versiyonu ile müzikseverlere daha derin hisler sunarken, Arya’nın kendine has vokalleriyle de herkesi büyüleyecek. Genç sanatçının merakla beklenen “Buzdan Soğuk” akustik eserinin sözleri annesi Şule Aryay, bestesi ve düzenlemesi ise babası Barış Aryay imzası taşıyor. Akustik performansın ruhuna yaraşır naiflikteki sakin ve güçlü klibin yönetmen koltuğunda Aykut Yıldırım oturuyor.

Arya Aryay “Buzdan Soğuk Akustik” Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle 31 Ocak’ta tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!

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