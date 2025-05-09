Burcu Biricik'ten Sert Tepki: “Yasal Süreci Başlattım”

Burcu Biricik, adını kullanarak insanları kandırmaya çalışan dolandırıcı sitelere karşı sessizliğini bozdu. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem takipçilerini uyardı hem de yasal sürecin başladığını duyurdu.

Son dönemde ailesine ve özellikle geçtiğimiz yaz dünyaya gelen kızı Luna’ya odaklanan Burcu Biricik, yatırım tavsiyesi adı altında dolandırıcılık yapan sahte hesaplardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

“Benim Adımı Kullanarak İnsanları Kandırıyorlar”

Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Herkese selam. Uzun süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis sitelerinin birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar. Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım. Ancak görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyor.”

Açıklamasının devamında “Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin” diyerek dolandırıcılara açık bir mesaj gönderdi.

Anne Olduktan Sonra İlk Gündemi Bu Oldu

2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile hayatını birleştiren oyuncu, 15 Temmuz 2024’te ilk kez anne olmuştu. Kızları Luna’nın doğumuyla birlikte yoğun bir tempodan kısa süreliğine uzaklaşan oyuncu, sahte içeriklere karşı verdiği bu uyarı ile tekrar gündeme geldi.

Dolandırıcıların özellikle ünlülerin isimlerini kullanarak insanları kandırmaya çalışması sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekiyor. Bu olayla birlikte pek çok kişi sosyal medyada gördüğü her içeriğe inanmaması gerektiğini bir kez daha anladı.

Takipçilerine Güçlü Bir Uyarı Verdi

Burcu Biricik, hem sektördeki duruşuyla hem de özel hayatıyla takdir toplayan bir isim. Bu tür içeriklere karşı verdiği net tepki ise takipçileri tarafından desteklendi. Oyuncunun bu çıkışıyla birlikte konunun yargıya taşınacağı da netlik kazandı.

Sosyal medyada gördüğünüz içeriklere güvenmeden önce iki kez düşünmeniz, sizleri böyle dolandırıcılık olaylarından koruyabilir.