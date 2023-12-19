Burak Özçivit'ten Filistin'e destek: 'Çocukların öldürülmediği dünyada...'

Bu gece GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu ve birçok ünlü isim bu özel etkinlikte bir araya geldi. "10. Yıl Özel İkon" ödülüne layık görülen isim ise Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit oldu.

Özçivit'in, ödül konuşmasında Gazze'ye yönelik destek mesajı, geceye damgasını vurdu. Ünlü oyuncu, "Kendi adıma en başta iki evlat sahibi olarak, çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı şahsım adına kabul etmiyorum. İnşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere." ifadelerini kullanarak duygusal bir çağrıda bulundu.