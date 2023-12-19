Burak Özçivit'ten Filistin'e destek: 'Çocukların öldürülmediği dünyada...'

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri, Şükrü Özyıldız'ın sunumuyla sahiplerini buldu. Bu özel gecede, "10. Yıl Özel İkon" ödülünü kazanan Burak Özçivit'in ödül konuşması geceye damga vurdu. Özçivit, ödül konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmayarak, "Çocukların hayatını kaybettiği bir dünyayı şahsım adına kabul edemem" sözleriyle duygusal bir çağrıda bulundu. Bu açıklamalarıyla Özçivit, sadece oyunculuk kariyerine değil, aynı zamanda insan haklarına duyarlılığına da vurgu yaptı. Sosyal medyada, Özçivit'in bu samimi duruşu büyük takdir ve destek topladı.

Burak Özçivit'ten Filistin'e destek: 'Çocukların öldürülmediği dünyada...'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-12-2023 11:06

Bu gece GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu ve birçok ünlü isim bu özel etkinlikte bir araya geldi. "10. Yıl Özel İkon" ödülüne layık görülen isim ise Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit oldu.

Özçivit'in, ödül konuşmasında Gazze'ye yönelik destek mesajı, geceye damgasını vurdu. Ünlü oyuncu, "Kendi adıma en başta iki evlat sahibi olarak, çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı şahsım adına kabul etmiyorum. İnşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere." ifadelerini kullanarak duygusal bir çağrıda bulundu.

 

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