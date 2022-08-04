Bülent Serttaş pes etmedi!

Bodrum’da tatil yapan Bülent Serttaş, Yalıkavak’taki bir plajında kürek sörfü yapmaya çalışırken görüntülendi. Görevlilerden istediği sörf tahtasının üzerine çıkan, ancak dengede durmakta güçlük çeken Bület Serttaş’ın denize düşmeme çabası sahilden izleyenleri kahkahaya boğdu.

Suya düşse de pes etmeyip yeniden tahtanın üzerine çıkan sanatçı, bu kez küreği almayı unuttu.

Eliyle suyu iterek hareket etmeye çalışan Serttaş, sonunda yüzerek iskeleye çıktı.

Bülent Serttaş sörf tahtasının üzerinde durmakta zorlandı.

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