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Bülent Serttaş pes etmedi!

Bülent Serttaş, Bodrum Yalıkavak'taki bir otelin iskelesinde görüntülendi. Bir süre güneşlenen ünlü şarkıcı, daha sonra sıcaktan bunalıp denize girmeye karar verdi. Kendisine gelen kanoda dengede durmakta zorluk çeken Serttaş'ın düşmeme çabası herkesi kahkahalara boğdu.

Bülent Serttaş pes etmedi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2022 11:49

Bodrum’da tatil yapan Bülent Serttaş, Yalıkavak’taki bir plajında kürek sörfü yapmaya çalışırken görüntülendi. Görevlilerden istediği sörf tahtasının üzerine çıkan, ancak dengede durmakta güçlük çeken Bület Serttaş’ın denize düşmeme çabası sahilden izleyenleri kahkahaya boğdu.

Suya düşse de pes etmeyip yeniden tahtanın üzerine çıkan sanatçı, bu kez küreği almayı unuttu.

Eliyle suyu iterek hareket etmeye çalışan Serttaş, sonunda yüzerek iskeleye çıktı.

Bülent Serttaş sörf tahtasının üzerinde durmakta zorlandı.

 

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