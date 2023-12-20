Böyle benzin protestosu görülmedi!

Son aylarda sıkça yaşanan akaryakıt zamlarına ilginç bir tepki, manken Duygu Çakmak'tan geldi. Duygu Çakmak, her gün artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek amacıyla benzin istasyonunda özel tasarım kıyafetle moda çekimi gerçekleştirdi.

Modacı Fırat Kaplan imzalı özel tasarım kıyafeti, moda fotoğrafçısı Metin Otu ve görüntü yönetmeni Fatih Öztop tarafından çekildi.

Çekimle ilgili açıklamada bulunan Duygu Çakmak, "En güzel kıyafetlerimizle en şık mekanlarda çekim yaparız. Ancak şu anda Türkiye’de en dikkat çeken ve lüks kabul edilen mekanlar maalesef benzin istasyonları. Umarım bu durum devam etmez ve en çok para harcanan yer benzin istasyonu olmaktan çıkar" ifadelerini kullandı.