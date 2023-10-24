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Bitcoin neden yükseliyor? BTC daha yükselir mi?

Bitcoin, son 24 saatte %12'yi geçen değer kazancıyla 34 bin doların üzerine çıktı. ABD'de Bitcoin spot ETF onayı beklentisiyle kripto piyasası hareketleniyor. Piyasa değeri 672 milyar doları aştı. Peki Bitcoin neden yükseliyor? BTC daha yükselir mi?

Bitcoin neden yükseliyor? BTC daha yükselir mi?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-10-2023 13:37

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 12 değer kazanarak 34 bin doların üzerine çıktı ve 1,5 yılın zirvesine ulaştı. ABD'de olası bir Bitcoin spot ETF onayı, kripto para sektöründeki bu artışın temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.  Peki Bitcoin neden yükseliyor? BTC daha yükselir mi?

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 12 değer kazanarak 34 bin doların üzerine çıktı. Bu artışla birlikte, Bitcoin son 1,5 yılın en yüksek değerine ulaştı. ABD'de Bitcoin spot ETF’sinin onaylanacağına dair oluşan spekülasyonlar bu artışın arkasında büyük bir etken.

Küresel Kripto Piyasasında Durum

Coinmarketcap analiz şirketinin raporlarına göre, Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasının toplam değeri, son 24 saat içinde yüzde 8,8 artarak 1,27 trilyon dolara çıktı. SEC'in (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) Bitcoin spot ETF’sini onaylama ihtimali kripto para sektörüne olan ilgiyi körüklüyor.

Bitcoin'in Güncel Değeri ve Geçmişi

Bitcoin, 34 bin doların üzerinde bir değere ulaştı ve şu anda 34 bin 432 dolardan işlem görüyor. Geçen hafta içindeki toplam değer artışı yüzde 23 oldu ve piyasa değeri 672 milyar doları geçti. Ancak, bu rakam Bitcoin'in Kasım 2021'de ulaştığı 68 bin 990 dolarlık zirvesinin hala oldukça altında.

Bitcoin'deki bu artışa paralel olarak, Coinbase Global ve MicroStrategy gibi kripto odaklı şirketlerin hisse senetlerinde de önemli değer kazançları yaşandı. ABD'de Bitcoin spot ETF'sinin piyasaya sürülme ihtimali hakkındaki spekülasyonlar ise halen gündemde.

Analizcilerin Görüşü

Bazı analizciler, Bitcoin spot ETF’sinin kullanıma sunulmasını, dijital paranın daha geniş kitleler tarafından kabul edilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriyor. SEC'e bu konuda başvuruda bulunan firmalar arasında Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise ve Invesco gibi devler yer alıyor.

Son dönemdeki jeopolitik gerginliklerin, fiziksel altına ve birçok yatırımcının "dijital altın" olarak gördüğü Bitcoin'e olan talebi artırdığına dikkat çekiliyor.

Ethereum'da Son Durum

Kripto piyasasında değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 24 saat içinde yüzde 7,54 artışla 1820 dolar seviyesine ulaştı.

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