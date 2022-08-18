Birce Akalay dedikodulara son noktayı koydu: "İbrahim benim..."

Birce Akalay önceki gün Levent’teki menajerlik şirketinden çıkarken objektiflere yakalandı.. Çıktığı tatilde söylediği şarkı çok beğenilen Akalay, “Kaz Dağları’nda çok keyifli geçti. Orada arkadaşım var benim biliyorsunuz. Arkadaşımın oteli var. Oraya gidip kendimi dinlemeyi seviyorum. Bodrum’a da gittim. Annemle babam orada yaşıyor. Onları görmeye gittim. İşte onun öncesinde de gitmiştim artık döndüm” dedi.

"İBRAHİM BENİM CANIM DOSTUM, MİHRE ARKADAŞIM"

Akalay, ayrıca meslektaşı İbrahim Çelikkol'la da tatilde görüntülenmiş, ikili hakkında 'aşk' söylentileri çıkmıştı. Dedikodulara açıklık getiren 38 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim benim canım dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de arkadaşım. Yani üzülüyorum böyle şeyler çıktığında. Bazen gülüyorum, bazen üzülüyorum. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. Bir kadınla bir erkek arkadaş olamaz mı? Acaba bu, niye bu kadar anormal? Bir yandan da sinir bozucu, gülüyorsun bir süre sonra."

"HİÇ ETİK BULMUYORUM!"

Birce Akalay'a "İyi arkadaşlıklar aşka dönüşebilir..." düşüncesi de soruldu. Oyuncu konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

Tabii ki hayatta böyle şeyler olur. Hiçbir şey imkansız değil. Ama bizim öyle bir durumumuz yok. İnsanların bunu kendilerine malzeme edip kötü niyetli kullandığını düşünüyorum ve hiç etik bulmuyorum. Ailece görüşüyoruz, birlikte tatil yapıyoruz. Birtakım söylemlere şahit olduğumda da sinirleniyorum. Gerçekten kötü niyetli buluyorum. Evet, böyle hayranlar var, yakıştıran eden görüyoruz sosyal medyada. Onları çok safiyane buluyorum. Ama bazıları bunu kasti yapıyor. Bu da bana tatsız geliyor.

"HAYATIMDA HİÇ KİMSE YOK"

Akalay, özel hayatıyla ilgili sorulara ise "Hayatımda hiç kimse yok. Gayet iyi, mutluyum şu anda. İşimde fazlasıyla uğraşıyorum. Biraz böyle bir odakta iyiyim şu an ama bir gün bir şey olursa siz de görüyorsunuz ben de çok saklamıyorum zaten." yanıtını verdi.

"ÇOK İSTİYORUM ONU"

Yönetmen olma hayalinden de bahseden Akalay, “Çok istiyorum onu çok istiyorum. Önce bir kısa metraj çekip yapabildiğimi görmem lazım. Çünkü bildiğim bir şey değil. Deneyimlediğim bir şey değil. Yazmak zaten ekstra bir şey istiyor öğreti. Normalde senaryo yazıyorum senaryo yazmak ayrı bir şey tabii ki onun için gerçekten çalışmak lazım. Senaryo doktorların görmesi lazım vs bir sürü bir şey şu an bir hayalden bahsediyoruz yani ne yapmak gerekiyorsa o yapılır herhalde” dedi.