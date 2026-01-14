Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı

Beren Saat şarkıcı oldu! İlk single'ı "CapitaliZoo"yu duyuran Beren Saat'in müzik yolculuğunda Kenan Doğulu parmağı... İngilizce şarkının çıkış tarihi ve detayları haberimizde.

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2026 17:53

Yıllardır canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Türk televizyon ve sinemasının zirvesinde yer alan Beren Saat, kariyerinde radikal ve bir o kadar da heyecan verici bir dönemece girdi. Ünlü oyuncu, uzun süredir üzerinde çalıştığı müzik projesini "CapitaliZoo" adlı şarkısıyla resmen duyurdu.

Prodüktör Koltuğunda Kenan Doğulu Var

Beren Saat’in bu yeni yolculuğundaki en büyük destekçisi, şüphesiz eşi ünlü müzisyen Kenan Doğulu oldu. Projenin teknik detayları ise tam bir profesyonel iş birliğini yansıtıyor:

  • Şarkı Adı: CapitaliZoo

  • Dil: İngilizce

  • Prodüktör & Aranje: Kenan Doğulu

  • Çıkış Tarihi: 12 Şubat

Saat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CapitaliZoo'yu sizinle paylaşmak için çok heyecanlıyım" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.

"Radikal Kariyer Değişikliği" Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Beren Saat’in mikrofon başına geçmesi, sanat dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları bu sürprizi merakla beklerken, sosyal medyada şimdiden binlerce yorum yapıldı:

  • Meraklı Bekleyiş: "Beren'in ses rengini çok merak ediyoruz", "Kenan Doğulu dokunuşu varsa kesin kalitelidir" yorumları ön plana çıktı.

  • Eleştirel Yaklaşım: Bazı kullanıcılar ise "Beren'i sadece oyunculuğuyla görmek istiyoruz" diyerek bu değişikliğe mesafeli yaklaştı.

Müzikal Kimliğiyle İlk Sınav

Beren Saat, daha önce yer aldığı projelerde (Özellikle Benim Dünyam filmi ve bazı reklam projeleri) şarkı söylemiş ve sesi beğeni toplamıştı. Ancak "CapitaliZoo", sanatçının profesyonel anlamda ilk single çalışması olması açısından büyük önem taşıyor. İngilizce sözlerle global bir hedef güden şarkının, 12 Şubat'ta yayınlanacak klibi de merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Oktay Kaynarca Sessizliğini Bozdu: Oktay Kaynarca Sessizliğini Bozdu: "Fuhuş Suçlaması İftiradır!"
Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın Çocukluk Halleri Mest Etti! Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın Çocukluk Halleri Mest Etti!
Gonca Vuslateri’den Radikal Değişim: Gonca Vuslateri’den Radikal Değişim: "Merhaba Sarışın!"
Bradley Cooper’ın Evinde Bradley Cooper’ın Evinde "Erkenci Kuş" Sesleri! "Annem Can Yaman’a Bayılıyor."
Şifanur Gül’den Müstakbel Eşine Romantik Kutlama: Şifanur Gül’den Müstakbel Eşine Romantik Kutlama: "Sevdim Seni Bir Kere!"
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Cephesinde Boşanma İddiası: Bebek Sonrası Şok Karar! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Cephesinde Boşanma İddiası: Bebek Sonrası Şok Karar!
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak
  • 09-01-2026 14:34

Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı
  • 14-01-2026 17:53

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı

Defne Samyeli’den
  • 10-01-2026 10:25

Defne Samyeli’den "Gizemli Sevgili" Cevabı: "Belki Vardır, Belki Yoktur"