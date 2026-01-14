Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı

Yıllardır canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Türk televizyon ve sinemasının zirvesinde yer alan Beren Saat, kariyerinde radikal ve bir o kadar da heyecan verici bir dönemece girdi. Ünlü oyuncu, uzun süredir üzerinde çalıştığı müzik projesini "CapitaliZoo" adlı şarkısıyla resmen duyurdu.

Prodüktör Koltuğunda Kenan Doğulu Var

Beren Saat’in bu yeni yolculuğundaki en büyük destekçisi, şüphesiz eşi ünlü müzisyen Kenan Doğulu oldu. Projenin teknik detayları ise tam bir profesyonel iş birliğini yansıtıyor:

Şarkı Adı: CapitaliZoo

Dil: İngilizce

Prodüktör & Aranje: Kenan Doğulu

Çıkış Tarihi: 12 Şubat

Saat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CapitaliZoo'yu sizinle paylaşmak için çok heyecanlıyım" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.

"Radikal Kariyer Değişikliği" Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Beren Saat’in mikrofon başına geçmesi, sanat dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları bu sürprizi merakla beklerken, sosyal medyada şimdiden binlerce yorum yapıldı:

Meraklı Bekleyiş: "Beren'in ses rengini çok merak ediyoruz", "Kenan Doğulu dokunuşu varsa kesin kalitelidir" yorumları ön plana çıktı.

Eleştirel Yaklaşım: Bazı kullanıcılar ise "Beren'i sadece oyunculuğuyla görmek istiyoruz" diyerek bu değişikliğe mesafeli yaklaştı.

Müzikal Kimliğiyle İlk Sınav

Beren Saat, daha önce yer aldığı projelerde (Özellikle Benim Dünyam filmi ve bazı reklam projeleri) şarkı söylemiş ve sesi beğeni toplamıştı. Ancak "CapitaliZoo", sanatçının profesyonel anlamda ilk single çalışması olması açısından büyük önem taşıyor. İngilizce sözlerle global bir hedef güden şarkının, 12 Şubat'ta yayınlanacak klibi de merakla bekleniyor.