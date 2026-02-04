Barış Arduç’tan Samimi Evlilik İtirafı: "Pandemi Bizim İçin Dönüm Noktası Oldu"

Magazin dünyasının en sevilen ve örnek gösterilen çiftlerinden Barış Arduç ile Gupse Özay, mutlu evliliklerinin bilinmeyen hikâyesini paylaştı. Katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan yakışıklı oyuncu, 2020 yılında gerçekleşen sürpriz nikahın arkasındaki gerçek sebebi açıkladı.

"Birlikte Sıkılmayı Beceriyoruz"

2014 yılında Deliha film setinde başlayan arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştüren çift, tam 6 yıl boyunca evlilik kararı almadan ilişkilerini sürdürmüştü. Arduç, neden bu kadar beklediklerini ve kararı nasıl verdiklerini şu sözlerle özetledi:

Acelemiz Yoktu: "Gupse ile beraber vakit geçirmeyi çok seviyorduk, evlenmek için bir acelemiz de yoktu."

Pandemi Etkisi: "Pandemi döneminde evde birlikte normalden çok daha fazla vakit geçirince, 'biz bu hayatı her koşulda paylaşabiliriz' dedik ve evlenmeye karar verdik."

Hayat Sadece Partilemek Değil: Ünlü oyuncunun asıl dikkat çeken cümlesi ise evliliğin tanımına dair oldu: "Eşinizle sıkılmayı da becerebilmeniz lazım."

Jan Asya ile Büyüyen Mutluluk

2020 yılında Çeşme'de sade bir törenle dünyaevine giren çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Arduç, babalık sürecinin hayatına kattığı anlamı ve eşi Gupse Özay'a olan hayranlığını her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.