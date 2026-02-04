Barış Arduç’tan Samimi Evlilik İtirafı: "Pandemi Bizim İçin Dönüm Noktası Oldu"

Barış Arduç ve Gupse Özay ne zaman evlendi? Ünlü oyuncu Barış Arduç'un pandemi dönemi ve evlilik kararı hakkındaki samimi açıklamaları haberimizde...

Barış Arduç’tan Samimi Evlilik İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-02-2026 15:45

Magazin dünyasının en sevilen ve örnek gösterilen çiftlerinden Barış Arduç ile Gupse Özay, mutlu evliliklerinin bilinmeyen hikâyesini paylaştı. Katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan yakışıklı oyuncu, 2020 yılında gerçekleşen sürpriz nikahın arkasındaki gerçek sebebi açıkladı.

"Birlikte Sıkılmayı Beceriyoruz"

2014 yılında Deliha film setinde başlayan arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştüren çift, tam 6 yıl boyunca evlilik kararı almadan ilişkilerini sürdürmüştü. Arduç, neden bu kadar beklediklerini ve kararı nasıl verdiklerini şu sözlerle özetledi:

  • Acelemiz Yoktu: "Gupse ile beraber vakit geçirmeyi çok seviyorduk, evlenmek için bir acelemiz de yoktu."

  • Pandemi Etkisi: "Pandemi döneminde evde birlikte normalden çok daha fazla vakit geçirince, 'biz bu hayatı her koşulda paylaşabiliriz' dedik ve evlenmeye karar verdik."

  • Hayat Sadece Partilemek Değil: Ünlü oyuncunun asıl dikkat çeken cümlesi ise evliliğin tanımına dair oldu: "Eşinizle sıkılmayı da becerebilmeniz lazım."

Jan Asya ile Büyüyen Mutluluk

2020 yılında Çeşme'de sade bir törenle dünyaevine giren çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Arduç, babalık sürecinin hayatına kattığı anlamı ve eşi Gupse Özay'a olan hayranlığını her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.

Benzer Haberler
Hande Erçel’den Eleştirilere Rest: Hande Erçel’den Eleştirilere Rest: "Susturamazsınız, İnsanlar Konuşur!"
Taze Anne İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Günü Pozu: Taze Anne İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Günü Pozu: "Hoş Geldin 36!"
Müge Anlı İsyan Etti: Müge Anlı İsyan Etti: "Yakamızdan Düşün!"
Kısmetse Olur Cansel’inden Şoke Eden Değişim: Kısmetse Olur Cansel’inden Şoke Eden Değişim: "Eski Halinden Eser Yok Şimdi!"
Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi! Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
ÇOK OKUNANLAR
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
  • 04-02-2026 11:23

Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar:
  • 04-02-2026 11:28

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"