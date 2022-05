'Baba'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

Servet, herkesi etkileyecek bir karar alarak Ferit’le ortak hareket etmeye başladı. Ailesine ait her şeyi almak isteyen Servet intikam yemini ederken Servet’in bunun için tüm hisseleri bulması gerekiyordu. Ferit Karaçam’ın isteği üzerine Ahmet’in karşısına çıkan Firuz, onu Büşra’dan boşanmaya ikna etti. Büşra ve Ahmet nihayet boşanırken Büşra rahat bir nefes alabildi. Emin’le uğraşmaya devam eden Servet bu kez bakkal dükkânını yıkıp dökerek, babasına meydan okudu. Emin’in bakkalı toplamasına yardım eden İlhan bu hareketiyle izleyenleri şaşırtırken Büşra mutlulukla onları uzaktan izledi. Abisinin gemileri yakmış hali Kadir’i tedirgin ederken, intikam ateşiyle yanan Servet’in gözü hiçbir şey görmüyordu. Bununla yetinmeyen Servet bakkal dükkânını satın alarak, Emin’i kapı dışarı etti. Ceketini alıp çıkan Emin’in ne yapacağı ise merak konusu oldu. Büşra ile boşanması karşılığında yüklüce bir para alan Ahmet bununla yetinmeyerek Ferit’ten daha fazlasını istedi. Ferit’in yaka paça dışarıya attırdığı Ahmet’i, Firuz kontrolü altında tutacaktı. Öldüresiye dövdürdüğü Ahmet’i, bir odada kapalı tuttu. Büşra’nın İlhan’ın teklifini kabul ettiği bölümde düğün hazırlıkları tüm hızıyla başladı. İlhan, sevdiği kadın için sürpriz bir hamle yaparak Fazilet’in karşısına çıktı ve onu düğüne davet etti. Düğün günü geldiğinde Büşra, babasının dükkanına giderek ona veda ederken gözyaşlarına da hâkim olamadı. Büşra ve İlhan hayatlarının en mutlu gününü yaşarken düğüne geldiği görülen Fazilet kızını uzaktan gizlice izledi. En mutlu gününde kardeşini yalnız bırakmayan Kadir ise Büşra’ya her zaman arkasında olacağını bir kez daha söyledi. Kadir’in desteği karşısında şaşıran Büşra’nın mutluluk gözyaşları dikkatlerden kaçmadı. İlhan ise ilk defa bağ kurduğu babasıyla arasındaki buzları eritmeye başladı. Ancak bu durum Ferit’in biri tarafından havuza itilmesiyle uzun sürmedi. Ferit Karaçam biri tarafından havuza itildi ve hayatını kaybetti. Tesadüfen havuzda bir karartı gören Kadir yardıma koştu ve hiç düşünmeden suya atlayarak Ferit’e yardım etti. Ancak Ferit Karaçam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Sevdiği kadınla evlenen İlhan ise babasının ölüm haberini alınca büyük bir yıkım yaşadı. Firuz, polislere Ferit’in en son Kadir’le görüştüğünü söylerken Kadir yardım ettiğini açıklamaya çalışarak suçsuz olduğunu ifade etti. Ancak polisler tarafından gözaltına alındı. Bütün aile perişan şekilde emniyet kapısında Kadir’i beklerken Servet, Kadir’in yokluğunda hisselere ulaşmayı başardı. Bir avukat ordusuyla Ornaz Holding’e giden Servet hisselerin tek sahibi olurken bu durumu fırsat bilen Servet, aile üyelerinin tüm valizlerini kapının önüne koydurarak onları beklemeye başladı. Saruhanlılar ise emniyetten dönerken büyük bir sürprizle karşılaştı. Her şeyin sahibi olduğunu ilan eden Servet, elini öpenlerin zengin hayatını yaşamaya devam edebileceğini söyledi. İstediğini alan Servet’in gururla ailesine baktığı sahnede Saruhanlıların Servet’e vereceği cevap merak konusu oldu.‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!